BEKIJK: Red Panthers trekken zegereeks door met nieuwe overwinning tegen India

De Red Panthers hebben voor de 2e keer in 3 dagen gewonnen tegen India in de Hockey Pro League. De Belgische hockeyvrouwen haalden het nu met 2-1.

Na een kwartier profiteerde Ambre Ballenghien van een strafcorner. Nog voor de rust kon Vanessa Blockmans verdubbelen, opnieuw via een penaltycorner.

Een 3e overwinning op een rij voor de Red Panthers kwam niet meer in gevaar, ondanks de aansluitingstreffer van Sangita in de tweede helft.

Morgen spelen de Belgen opnieuw tegen de VS, die ze woensdag al inblikten met 5-1. Nadien volgen nog duels tegen Australië (29 mei en 2 juni en China (30 mei en 1 juni) voor de Europese vicekampioen.

Eind juni zakken de Panthers af naar Nederland voor de ontknoping van de Pro League, met twee partijen tegen het gastland en twee tegen Groot-Brittannië.

Die wedstrijden in de Hockey Pro League staan voor de Red Panthers volledig in het teken van de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs.