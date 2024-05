BEKIJK: Hein Vanhaezebrouck pinkt traantje weg na pakkend eerbetoon in Gent: "Dat was even slikken"

Door de grote poort mag Hein Vanhaezebrouck de Planet Group Arena verlaten. Verspreid over twee periodes stond hij 7 seizoenen aan het roer van KAA Gent.

Met een eerste landstitel, een Beker van België, een Supercup en de kwalificatie voor de knock-outfase van de Champions League laat Vanhaezebrouck een mooie erfenis achter.

In zijn laatste thuiswedstrijd voor KAA Gent werd de coach dan ook ruimschoots in de bloemetjes gezet. Na 60 minuten - de leeftijd van de coach - gingen alle handen op elkaar voor Vanhaezebrouck, die tot tranen toe beroerd was.

"Ik heb toch een paar moeilijke momentjes gehad", gaf de T1 toe. "Dat had ik niet echt verwacht, maar het doet toch iets met een mens. In de 60e minuut... wow, dat was even slikken."

"Na de match werd ik dan nog eens geëerd, maar dat had ik verwacht. Zo plots midden in de wedstrijd, was toch een verrassing. Ik had het wel liever in de 45e minuut gehad, dan was ik nog 15 jaar jonger geweest."