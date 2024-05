KAA Gent schenkt Hein Vanhaezebrouck mooi afscheid voor eigen publiek

Fernandez-Pardo had na zijn onwaarschijnlijke misser wat goed te maken in de tweede helft en lang wachtte hij daar niet mee. Na een knappe actie op rechts legde hij de bal goed terug op Samoise. Die zette Godeau in de wind en nam ook Suzuki te grazen met een gekruist schot: 1-0.



Nog geen tien minuten later leek Fernandez-Pardo zijn miskleun helemaal uit te vegen. Met een fijnzinnige toets werkte hij een voorzet van Brown in één tijd knap in doel, maar er was gevlagd voor buitenspel en de VAR volgde dat oordeel.



Ook voor Hein Vanhaezebrouck was het de laatste thuiswedstrijd in Gentse loondienst en net als Depoitre kreeg hij op het uur een open doekje van het Gentse publiek. De 60-jarige trainer die Gent in 2015 naar de titel leidde, was zichtbaar ontroerd en zelfs tot tranen toe bewogen.



In een wedstrijd die sportief niet meer van tel was, kreeg Depoitre ook nog een bijzonder afscheidsmoment. Zowel de spelers van Gent als STVV vormden een erehaag toen de aanvaller onder luid applaus naar de kant gehaald werd.



In de slotfase haalde Fernandez-Pardo toch zijn gram. Nu ging Suzuki pijnlijk de mist in en de Gentse aanvaller strafte dat genadeloos af. De Gentse buit was binnen en om het feest compleet te maken mocht Nardi zes maanden na zijn horrorblessure nog zijn comeback maken.



Gent tankt zo in feestmodus vertrouwen voor de barragewedstrijd van volgende week zondag. Morgen weet het wie daarin de opponent wordt: Cercle Brugge of Racing Genk.