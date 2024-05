Anderlecht-coach Dave Mattheus moet bekomen van lastige titelstrijd: "Heel veel emoties, alles moet nog bezinken"

7 titels op rij. Het is een unieke reeks voor Anderlecht, maar de weg ernaartoe verliep dit jaar moeizamer dan de voorbije jaren. Bij het begin van het seizoen was OHL favoriet en toch ontpopte Anderlecht zich naar het einde toe tot de onverslaanbare. "We zijn altijd blijven goed voetballen, dat gaf vertrouwen dat we zouden meedoen tot het einde", zag coach Dave Mattheus.

"Ik ben niet zo de meest uitbundige. Misschien komt dat nog wel later, wanneer ik alleen in de auto zit of thuis ben", grijnst hij.

Terwijl zijn speelsters uit dolle vreugde in het wilde weg rondrenden, balde Anderlecht-trainer Dave Mattheus zijn twee vuisten naar de camera. Na een paar sprongetjes op het podium, genoot hij zichtbaar van op afstand met zijn dochter in zijn armen.

Ook al had het al vroeg in die match zekerheid over het kampioenschap, toch slaakte het Lotto Park en de staf van Anderlecht een zucht van opluchting.

De ontlading na het laatste fluitsignaal in de titelwedstrijd tegen Genk, was dit jaar was toch wat groter in het Anderlecht -kamp dan de 6 voorbije jaren.

De verklaring valt niet ver te zoeken: "Het was een lang seizoen waar veel energie inkroop. Je mag niet vergeten dat we een nieuwe ploeg moesten bouwen en meteen moest gepiekt worden voor de Champions League."



"Daar en in de beker kregen we een mentale dreun te verduren. Misschien was dat de reden dat we in de competitie dan wat punten lieten liggen. Maar we zijn altijd goed blijven voetballen, dat gaf vertrouwen dat we gingen meedoen tot op het einde."



"Daardoor zit de ontlading vooral binnenin. Alles moet nog wat bezinken, maar ik ben wel dolgelukkig dat het over de streep hebben kunnen trekken."

"Dat komt vooral omdat het geraamte van de ploeg behouden is kunnen blijven en dat is toch wel de verdienste van de club. Die speelsters moet je kunnen houden, het was mij om daar een geheel van te maken."