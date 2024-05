7 op een rij! Een dominant Anderlecht zet kroon op het werk in titelmatch tegen Genk

De Anderlecht-vrouwen zijn voor het 7e jaar op een rij landskampioen van België. In spannende play-offs, waaraan ze als derde begonnen, stak RSCA Women OHL en Standard voorbij en had het vandaag op de slotspeeldag genoeg aan een punt. In een geweldige ambiance in het Lotto Park greep Anderlecht Genk bij de keel en maakte het voor 2.500 toeschouwers resoluut af: 4-2.

Met Genk, het zwakke zusje in deze play-offs, kreeg het ook niet echt de tegenstander die een strobreed in de weg legde. Tekenend was het slechte uitkomen van doelvrouw Claes die de tweede goal van Wijnants inleidde.

Ondanks de tegentreffer ging Anderlecht niet twijfelen, op het uur plaatste Lore Jacobs met veel precisie de 4-1 en de zekerheid om de titel tegen de touwen.



Even was er nog een bang momentje: eerst kon invalster Tess Lameir via een vrije trap de 4-2 scoren en meteen erna zag Vanzeir haar kans schoon om van ver toch nog wat spanning in de wedstrijd te brengen. Majasaari zweefde de bal met een goede redding uit haar doel.



Geen 4-3 en ook geen 5-2, topschutster Amelie Delabre slaagde er niet in om haar doelpuntje mee te pikken. Haar kopbal viel op de lat en haar doelpunt uit de rebound werd afgekeurd voor buitenspel.



Anderlecht etaleerde in de titelmatch al haar sterktes, van positief aanvallend voetbal met efficiëntie tot een betrouwbare defensie en secuur sluitstuk in doel. Met een ongeslagen reeks en 26 op 30 in de play-offs is het kampioenschap verdiend voor paars-wit.