2 op een rij: sterke Lotte Kopecky rolt opnieuw rode loper uit voor juichende Wiebes in RideLondon Classique

Net als gisteren heeft de tandem Lotte Kopecky-Lorena Wiebes weer van zich laten horen in de RideLondon Classique (WorldTour). De wereldkampioene was in de finale alomtegenwoordig en pakte uit met een knappe lead-out voor winnares Wiebes.

Lotte Kopecky vervulde in de finale weer de rol van modeploeggenote en sprong op alles wat bewoog.

Op het laatste klimmetje counterde Kopecky de Italiaanse Paladin. Even later trok de wereldkampioene door met 10 andere rensters. Maar alles vloeide weer samen.



Enkele vluchtpogingen in de slotfase werden telkens ingedijkt en daar had Kopecky een groot aandeel in. Ze controleerde het peloton en spreidde het bedje voor Lorena Wiebes met een geweldige lead-out.

De Nederlandse sprintbom spurtte de tegenstand autoritair uit het wiel. Charlotte Kool moest vrede nemen met de 2e plek, Kopecky zelf werd nog 3e.

Wiebes verstevigt haar leiderspositie in het klassement en telt nu 20 seconden bonus op nummer 2 Kopecky. Morgen staat de slotrit op het menu.