Heroptredende Lotte Kopecky trekt Lorena Wiebes naar de zege in openingsrit RideLondon Classique

Lorena Wiebes heeft het ploegenspel van SD Worx-Protime perfect kunnen afmaken in de eerste rit van de RideLondon Classique, die finishte in Colchester. Wiebes werd gegangmaakt door wereldkampioene Lotte Kopecky, die zelf nog uitbolde naar de 7e plaats.

Iets meer dan een maand ging Lotte Kopecky er na Luik-Bastenaken-Luik tussenuit. Om de riem eraf te gooien, maar ook om zich voor te bereiden op het tweede deel van haar seizoen.



In de RideLondon Classique trekt ze zich weer op gang. Deze Britse rittenwedstrijd is een notoir sprintersfestival en dus cijferde Kopecky zich in de eerste rit weg voor haar ploeggenote Lorena Wiebes.

De vluchters kregen dan ook geen kans in deze eerste rit, met finish in Colchester. SD Worx-Protime leverde in de finale perfect werk. Kopecky zelf rolde de rode loper uit voor Wiebes, die met enkele straatlengten voorsprong kon vieren.

Kopecky werd zelf nog 7e, net na de eerste Belgische, Margot Vanpachtenbeke.