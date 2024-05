"Bondscoach is naar Madrid gegaan om Witsel te overtuigen terug te keren bij Rode Duivels"

Krijgen we op Euro 2024 weer Axel Witsel in het Belgische shirt te zien? De 130-voudige international, die vorig jaar in mei zijn internationale pensioen aankondigde, kreeg in Madrid bezoek van bondscoach Domenico Tedesco, weten onze collega's van de RTBF. Met als topic: een terugkeer.

Tot begin mei. Onze Franstalige sportcollega's weten dat de bondscoach naar Spanje is gereisd voor een ontmoeting met Witsel. Hij heeft zich geëxcuseerd en hem voorgesteld om terug te keren bij de nationale ploeg.



Witsel heeft dat gebaar geapprecieerd en zou klaar zijn om opnieuw zijn diensten te bewijzen voor het land.



Deze ommekeer wordt mee in de hand gewerkt door de problemen waarmee Tedesco in zijn selectie kampt: achteraan is er de blessure van de ervaren Jan Vertonghen, in het middenveld zijn er ook wat onzekerheden.



De polyvalente Witsel kan op beide uit de voeten. Hij speelde zijn hele carrière uitstekend op de 6, tot Simeone hem een rij achteruit zette. Hij heeft ook de ervaring van 5 grote toernooien. Enkel Vertonghen, De Bruyne en Lukaku kunnen dat cijfer ook voorleggen.



In zijn 130 optredens in het shirt van België was Witsel goed voor 12 goals en 8 assists. Hij speelde met België 3 wereldkampioenschappen en 2 Europese kampioenschappen tussen 2014 en 2022.



Afwachten of zijn naam dinsdagochtend valt. Dan maakt Tedesco zijn selectie voor het EK, dat van 14 juni tot 14 juli in Duitsland plaatsvindt, bekend.