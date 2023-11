Ook Axel Witsel sluit terugkeer bij Rode Duivels niet uit: "Ik sta ervoor open"

Hoeveel 'gestopte' Rode Duivels zien we straks dan toch op het EK?



Eerst sprak Toby Alderweireld luidop over een terugkeer. Eerder deze week liet ook Dries Mertens, die wel nooit definitief zijn afscheid aankondigde, weten dat de bondscoach hem altijd mag bellen. En nu lijkt Axel Witsel eveneens terug te krabbelen na zijn internationaal pensioen.

Begin mei kondigde de 130-voudig Duivel aan dat hij stopte bij de nationale ploeg "na goed nadenken en met veel emoties", klonkt het toen.





Maar in een interview met Eleven DAZN toont Witsel zich nu toch bereid om terug te keren, mocht het nodig zijn.

"Of ik nuttig kan zijn op het EK? Dat is een vraag voor de bondscoach, niet voor mij. Ik heb hem niet opgebeld of gesproken. Maar ik sta er eventueel wel voor open."