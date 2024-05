Merlier geeft criticasters lik op stuk met 2e sprintzege in grote ronde: "Haters zullen teleurgesteld zijn"

do 23 mei 2024 17:25

Tim Merlier na zijn tweede zege in de Giro.

Tim Merlier mag zich tweevoudig ritwinnaar noemen in de Giro van 2024. Een titel die de Belg toch met trots zal dragen. Vaak kreeg Merlier de kritiek te verduren dat hij enkel in de eerste week kon winnen. Daar maakt hij na vandaag komaf mee. "Al was die laatste kilometer écht snel", hijgt Merlier.

Etappe 18 en Tim Merlier viert zijn 2e ritzege in de Giro. De opluchting was van de Belg zijn gezicht te lezen na de finish. Hij moest diep gaan om Milan en Groves af te houden, maar geeft nu eindelijk de criticasters lik op stuk. "De haters zullen teleurgesteld zijn", lacht hij in een eerste reactie. "Alle zeges zijn mooi, maar hier twee keer winnen, is wel speciaal." Smaakt die zege in de slotweek naar meer? De tripel in Rome, bijvoorbeeld. "Dat zou heel mooi zijn, maar niet vanzelfsprekend."

Ik moest ook nog eens een beetje uitwijken bij mijn sprint. Tim Merlier

Over die atypische sprint, dan. "Eerst kwam Bert Van Lerberghe al in contact met een supporter op 2 kilometer. Gelukkig is het een beer van 85 kilogram. Anders lag hij op de grond." Dan volgde een erg lange aanloop met enkele bochtjes, die zorgden voor een verschroeiend tempo in de slotkilometers. Toch vond Alaphilippe nog een gaatje om de snelheid nog op te drijven. "Hij wilde iets proberen op een punt dat we op voorhand besproken hadden", verklaart Merlier. "We hadden altijd een goede positie - zoals steeds heel belangrijk in de Giro." "De laatste kilometer was echt snel, ondanks de twee bochten. Ik moest ook nog eens een beetje uitwijken bij mijn sprint. Op het einde won ik gelukkig alsnog", aldus de winnaar van de dag. "Ik ben blij dat ik de werkkrachten zo kan belonen."

