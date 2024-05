Tweede keer raak: Tim Merlier klopt Milan en Groves in chaotische en lange massasprint

Tim Merlier geeft iedereen lik op stuk en pakt voor de eerste keer in zijn carrière twee ritzeges in een grote ronde. Hij brengt zijn totaal in de Giro zo op vier stuks. Soudal Quick-Step wordt zo één van de hoofdrolspelers in deze ronde van Italië, Patrick Lefevere zal blij in zijn handen wrijven.

Na twee loodzware etappes kon een groot deel van het peloton nog eens een snipperdag nemen in deze Giro. De overwegend vlakke rit richting Padua had alles om een klassieke sprintersetappe te worden. Eén vraag brandde dan ook op ieders lippen voor de start: pakt Milan zijn vierde zege of loopt een andere snelle man met de bloemen weg? De vroege vluchters zorgden voor wat animo onderweg, maar de sprintersploegen verloren nooit de controle. Met nog 10 kilometer te gaan kwam alles dan samen, we konden ons opmaken voor de beloofde massasprint.

In de verraderlijke finale was het nog opletten geblazen. De laatste kilometer bracht nog twee bochten met zich mee, langs alle kanten werd er gewroet om vooraan te raken.



Na het laatste obstakel op 600 meter van de meet leken de grootste kanonnen nog verdacht ver te zitten. Lidl-Trek zat klaar om Milan te lanceren, maar tot hun eigen verbazing zagen ze hun kopman niet in het wiel zitten.



Ook Merlier zat toen nog maar in tiende positie, vooraan opende Hofstetter de debatten.



De brede weg opende daarna de zee.



Merlier timede zijn sprint goed en dook in het gat. Bijna schouder aan schouder trok ook Milan zijn motor in gang, al leek de Italiaan een fractie van een seconde in te moeten houden toen hij voor een ander pad koos.



Op 50 meter van de finish overvleugelde Merlier dan toch zijn tegenstanders.



Na een chaotische spurt had hij op de meet een half wiel overschot op Milan, Groves gooide zijn fiets als derde over de streep.



De Belgische spurtbom is diep moeten gaan, maar heeft die tweede ritzege te pakken. Gebalde vuist de lucht in, Merlier bewijst dat hij het ook in de laatste week van een grote ronde kan.



Antwoorden met de benen, noemt zoiets.