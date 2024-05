Zizou Bergs nekt Joris De Loore in drie sets in tweede kwalificatieronde voor Roland Garros

Een Belgische broedermoord in de kwalificatierondes voor Roland Garros. Na elk hun eerste wedstrijd gewonnen te hebben troffen onze landgenoten Zizou Bergs en Joris De Loore vandaag voor een onderling duel. Die eerste zou het Belgische onderonsje uiteindelijk in drie sets (6-4, 2-6 en 6-4) winnen.

Zizou Bergs (ATP 102) heeft zich woensdagnamiddag ten koste van zijn landgenoot Joris De Loore (ATP 198) in de derde en laatste kwalificatieronde van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen, geschaard.

Het Belgische onderonsje in de tweede voorronde op het gravel van Parijs draaide na een driesetter van 2 uur en 17 minuten uit op 6-4, 2-6 en 6-4 in het voordeel van Bergs.

De 24-jarige Limburger, het achtste reekshoofd in de voorrondes, moet nu nog één horde zien te nemen om het voor de eerste keer in zijn carrière te schoppen tot op de hoofdtabel in Parijs. Zijn opponent wordt thuisspeler Mathias Bourgue (ATP 289) of het Moldavische 26e reekshoofd Radu Albot (ATP 139).

De Loore, een 31-jarige Bruggeling, bereikte nog nooit de hoofdtabel op een grandslamtoernooi.