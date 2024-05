Visma-Lease a Bike hevelt Brits toptalent over naar profploeg: "Hij laat bijzondere dingen zien"

Hij is nog maar aan zijn eerste jaar bij de beloften bezig, maar toch mag de 18-jarige Matthew Brennan volgend jaar al debuteren bij de profs van Visma-Lease a Bike. "Hij zit op alle vlakken op een heel hoog niveau en is vanwege dat totaalpakket een enorm interessante atleet", klinkt het.

Zijn eerste koers als belofte: een overwinning. Zijn tweede koers als belofte: een overwinning. Om maar te zeggen, Matthew Brennan heeft zijn start als eerstejaars niet gemist.

Op het Circuit de Wallonie stond hij zelfs naast winnaar Arnaud De Lie op het podium als nummer 3. Niet slecht voor een 18-jarige knaap in zijn eerste profkoers.

Visma-Lease a Bike haalt het Britse talent dan ook een jaar vroeger naar de profkern. "Hij zit op alle vlakken op een heel hoog niveau en is vanwege dat totaalpakket een enorm interessante atleet. Daarom zijn we snel met hem om tafel gegaan om hem langer aan ons te binden", zegt head of development Robert de Groot.

Na Tijmen Graat, Menno Huising en Jorgen Nordhagen is Brennan al de 4e renner uit de jeugdopleiding die volgend jaar een kans krijgt op het hoogste niveau. "Een eerste profcontract is iets groots", reageert hij. "Ik kijk ernaar uit om de wedstrijden die ik voorheen op tv gevolgd heb, nu zelf te mogen gaan rijden.”

Brennan leert zelfs al wat woordjes Nederlands via Duolingo om in het Vlaamse werk wat interviews te kunnen geven.

Sportief directeur Merijn Zeeman gelooft rotsvast in de Brit. “Matthew laat op fysiek gebied en qua persoonlijkheid bijzondere dingen zien. Daarom hebben we vertrouwen in een succesvolle toekomst samen."

"We hebben een plan voor de lange termijn met hem en gaan geleidelijk zijn programma verzwaren. Hij zal ook volgend jaar dus nog wedstrijden rijden met het Development Team.”