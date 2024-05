Anticlimax als inspiratiebron: de onwaarschijnlijke titelontknoping die Union en Anderlecht hoop geeft

Met de late gelijkmaker werd niet Genk, maar wel Antwerp kampioen van België. Dat in een strijd die op twee velden werd beslecht, want ook in Brussel was een titelfavoriet aan het werk.

Union 46 punten, Antwerp eveneens en Genk met 45 stuks.

Ook vorig jaar kon de titel op de slotspeeldag nog naar drie kandidaten gaan. De helikopter van de Pro League hield dan ook goed in de gaten wat er op de velden gebeurde.

Union leek zijn hand uit te reiken naar glorie met de treffer van Adingra vlak voor rust, want in Limburg stond KRC Genk op datzelfde moment voor tegen The Great Old.

Maar in de tweede helft zakte het kaartenhuisje in elkaar. Shion Homma - ken je hem nog? - zette de ommekeer op poten in wat een erg pijnlijke middag zou worden voor de Brusselaars tegen Club Brugge.

Zo wist iedereen: de kampioen speelde in Genk, na een legendarische knal werd het Antwerp.