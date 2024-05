Lorenzo Staelens ziet Anderlecht vanavond 35e titel pakken: "De twaalfde man zal een rol spelen"

zo 19 mei 2024 10:27

De Jupiler Pro League kan vanavond in een beslissende plooi vallen. Het is koffiedik kijken of Anderlecht thuis tegen Club Brugge de titel mag vieren. Dan moet het ook hopen dat Union een steekje laat vallen op Cercle. Voor Lorenzo Staelens is het duidelijk. "Cercle Brugge zal sowieso punten afnemen en Anderlecht zal het halen", zegt de ex-speler van paars-wit en blauw-zwart.

Hopen dat Union punten laat liggen tegen Cercle Brugge en zelf winnen van Club Brugge. Dat is de opdracht van Anderlecht. Dat eerste heeft het niet in eigen handen. Al komt dat volgens Lorenzo Staelens wel in orde. "Cercle Brugge zal sowieso punten afnemen. Union zal de bui zien hangen. Het is heel spijtig, want 3 seizoenen was het de betere in de competitie." Of Anderlecht dan ook Club Brugge kan verslaan, is nog een vraag. Staelens, die titels pakte bij Anderlecht én Club Brugge, ziet wel een voordeel voor paars-wit. "Als je kijkt naar de statistieken, dan zie je dat het thuis meer punten pakt. De 12e man zal een rol spelen. Zo'n vol stadion zorgt natuurlijk voor druk, maar daar kan Anderlecht mee omgaan."

Beide clubs verdienen de titel, want ze hebben een mooi parcours afgelegd. Lorenzo Staelens

Zou Anderlecht dan ook de verdiende kampioen zijn? "Wie op de laatste speeldag op plek 1 staat, verdient het altijd", vertelde Staelens in De Ochtend op Radio 1. "Beide clubs verdienen het, want ze hebben een mooi parcours afgelegd." Voor de twee ploegen zou het ook een deugddoende titel zijn. "Anderlecht wacht al 7 jaar. Het mag nog eens opnieuw prijs zijn." "Maar ook Club Brugge zou een nieuwe titel kunnen smaken. Dat betekent ook volgend jaar nog eens Champions League."

Middelmatig Anderlecht of groeiend Club Brugge

De twee grootste titelkandidaten kenden heel verschillende seizoenen. Dat ziet ook 70-voudig international Lorenzo Staelens. "Club Brugge heeft een lange periode gehad waarin het wat minder ging. De trainerswissel heeft dat doen keren. Dan voel je dat je in een flow zit." Anderlecht kende dan weer een constant seizoen. "Alles was zowat middelmatig. Er waren niet altijd hoogtes, maar ook niet veel laagtes."

Ik hoop dat de beste ploeg beloond wordt. Lorenzo Staelens