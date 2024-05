Nu ze op een zucht staan van historische promotie: wat schuilt er achter het succes van Lommel SK?

zo 19 mei 2024 09:27

Lommel SK kwam als winnaar uit de Promotion Play-offs en strijdt met KV Kortrijk om de felbegeerde laatste plek in 1A. Hoe schopte de Limburgse club het eigenlijk zo ver en zijn ze klaar voor een mogelijke stap hogerop? Samen met Sven Claes, clubwatcher van HBVL, zochten we naar de sleutel van het Lommelse succes.

Wat weet u over Lommel SK, alias "De Teuten"?



Geen zorgen als er niet meteen een waslijst aan antwoorden volgt - de club ligt letterlijk wat verscholen in de Limburgse bossen, figuurlijk zorg(d)en naburige eersteklassers als Racing Genk en STVV voor schaduw.

Dat Lommel een woelige geschiedenis achter de rug heeft, helpt evenmin.



Tussen seizoenen 1992 en 2003 speelden ze 10 jaar in eerste klasse, maar een pijnlijk faillissement in 2003 zorgde voor een herstart in de lagere reeksen.



Maar toch... Huidig Rode Duivel Leandro Trossard lanceerde er ooit zijn carrière door 16 keer te scoren in 33 matchen. En Hans Vanaken is eveneens een trots Lommel-jeugdproduct. Het zijn adelbrieven waar de Limburgers terecht trots op zijn. Nog een memorabele herinnering uit het clubverleden: de bekerfinale in 2001 tegen Westerlo als tweedeklassers - weliswaar zonder happy end. Straks, 23 jaar later, krijgt Lommel de kans om opnieuw geschiedenis te schrijven. Want de club is een dubbele confrontatie tegen KV Kortrijk verwijderd van een historische promotie naar eerste klasse, voor het eerst dus als Lommel SK.



Zou het nu wel?



Een jonge Leandro Trossard leerde de eerste kneepjes van het vak in Lommel.

Een team van jonge wolven met ervaren rotten

Lommel greep in de reguliere competitie naast rechtstreekse promotie, maar knokte zich de voorbije weken wel voorbij Zulte Waregem en SK Deinze in barrageduels.

Da's toch een teken dat er kwaliteit rondloopt. Dat bevestigt ook kenner van het huis Sven Claes, clubwatcher van Lommel voor Het Belang van Limburg.

"Eerst en vooral de ploeg: het is een mooie mix van jonge talenten gesteund door ervaren Belgische spelers", opent hij.



"Jong veulen Karim Dermane uit Togo draagt samen met de meer geroutineerde Belg Lucas Schoofs het middenveld. De pas 19-jarige Hongaar Zalan Vancsa zorgt als topschutter voor de doelpunten vooraan, ex-Genkie Dries Wouters houdt dan weer achtereaan de boel gesloten."



De ploeg van Lommel is een mooie mix van talenten en oudere spelers, die het klappen van de zweep kennen. Sven Claes - clubwatcher Lommel voor HBVL

Veel volgers van 1B prezen het jonge Lommel voor het mooie voetbal dat ze vaak op de mat toverden, ondanks een gemiddelde leeftijd van 22 jaar.



"Ze worden beloond voor hun vlotte combinatievoetbal. Let op: eigenlijk is het een hobbelig seizoen geweest, met ook enkele mindere periodes. 1B is een heel fysieke competitie, voor die jonge gasten is het soms echt knokken geweest."



Architect van het frisse voetbal is de 61-jarige Steve Bould. Hij leerde de kneepjes van het vak bij Arsenal.



De Engelsman was 6 jaar assistent-coach van de legendarische Arsène Wenger, maar leerde vooral het klappen van de zweep als hoofdcoach bij de jeugdteams van The Gunners. De geknipte man dus voor deze jeugdige ploeg.

Talentenbestemming

Dat er in Lommel zoveel jong talent rondloopt, is overigens allerminst toeval. De Limburgse club kwam de voorbije jaren misschien wel het vaakst in het nieuws als Belgische afdeling van het wereldwijde imperium van Manchester City.

Sinds de City Football Group in 2020 de controle overnam, is niks nog hetzelfde in Lommel. Sheikh Mansour pompte tientallen miljoenen euro's in de de club. Waardoor felbegeerde toptalenten met een markwaarde van miljoenen euro's - zoals Vancsa en Saito - plots uit alle hoeken van de wereld neerstreken in de Limburgse Kempen.

"Met geld kun je veel natuurlijk, daar hoeven we niet flauw over te doen. En dat is er bij Lommel door de City Group in overvloed", zegt Claes.



Hij benadrukt wel meteen dat de samenwerking een heel gunstig verhaal is, ook al waren er oorspronkelijk eerst wat groeipijnen.



"Er werd te hard gefocust op die pure talentontwikkeling. De resultaten bleven daardoor achterwege, iedereen binnen de club begon stilaan te morren."



"Na 3 magere jaren hebben ze vanuit de club voor het eerst de doelstelling uitgesproken om voor promotie te strijden. Dat was een verademing."



Opmerkelijk genoeg was dat niet onder impuls van de City Football Group, weet Claes.



Het bestuur van Lommel heeft serieus op tafel geklopt om te mogen strijden voor promotie. Sven Claes - clubwatcher Lommel voor HBVL

"Het Limburgse bestuur, met CEO Mike Green op kop - een Engelsman vanuit de eigen City Group nota bene, heeft serieus op tafel geklopt om toch een nieuw verhaal te kunnen brengen", gaat Claes verder. "De supporters wilden echt uit die tweede klasse."



Ze kregen gehoor: de strategie werd aangepast, de ploeg gebalanceerder. Het toont allemaal aan dat de Lommelse mening naar waarde geschat wordt. Enkel door de krachten en expertise te bundelen, kon de promotie afgedwongen worden.



"Het feit dat Mike Green zich mee achter die promotie zette, toont aan hoe begaan hij is met de mensen van Lommel. Hij draagt die club echt al in zijn hart", legt Claes uit.

De Lommel-supporters waren door het dolle heen na de winning goal van Diego Rosa.

"De club is klaar voor de stap naar 1A"

Maar is Lommel SK dan volledig klaar om straks misschien mee te draaien in de hoogste voetbalafdeling?



"Qua spelersmateriaal zeg ik nu nog neen", is Claes duidelijk. "Er is versterking in de breedte nodig. Al ben ik er wel van overtuigd dat hun talenten in 1A nog beter uit de verf kunnen komen."



"De club zelf lijkt er wel klaar voor. Ze hebben een heel uitgebreide staf, de spelers komen echt niets te kort. De City Group heeft de club compleet geprofessionaliseerd."



Zo komt er binnenkort een nieuw trainingscomplex van ettelijke miljoenen achter "De Soeverein". De accommodatie zit dus meer dan snor.



Nu de supporters nog. Meestal zitten er ongeveer 1.500 mensen in de tribunes, de grote aantallen zijn dat niet. Leeft het voetbal wel in het noorden van Limburg?



"Ook daar werkt de club, samen met de City Group, intens aan", gaat Claes verder.



"Met allerlei acties, vooral gefocust op jongeren, proberen ze de buurt warm te maken voor de matchen van Lommel. Dat groeit traag, maar een promotie zou zomaar voor een duwtje in de rug kunnen zorgen."



Last but not least: hoe schat de Lommelse clubwatcher de verhoudingen in voor de barragewedstrijden?



"Wel, ik denk dat ze bij KV Kortrijk serieus hun tenen zullen mogen uitkuisen", sluit Claes met een knipoog af.

