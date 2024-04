Rory McIlroy viert 25e zege met maatje én karaoke, Thomas Detry eindigt weer in top 10

De Zurich Classic of New Orleans is een koppeltoernooi waarin 80 teams het over vier ronden tegen elkaar opnemen. De 1e en de 3e ronde werden gespeeld in het fourball format (beste score telt), de 2e en de 4e ronde waren foursomes, waarbij teammaats elk om beurt slaan.

In New Orleans was Thomas Detry gekoppeld aan de Schot Robert MacIntyre. Op de slotdag kon het du nog 1 plaats goedmaken. Met een ronde van 69 slagen (7 birdies en 4 bogeys) eindigden ze op de 8e plaats, goed voor 149.075 dollar prijzengeld voor elk.

De overwinning was voor de goeie vrienden Rory McIlroy en Shane Lowry. McIlroy maakte zijn debuut in het toernooi, maar mocht meteen zijn 25e toernooizege op de PGA Tour vieren.

Dat deed hij in stijl: met karaoke. Samen met het publiek in New Orleans zong hij mee op de tonen van "Don't stop believing" van Journey. Lowry en McIlroy zijn al sinds hun jeugd vrienden en amuseerden zich enorm in het koppeltoernooi.