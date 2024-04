Van beste thriller tot stuntman: wie krijgt een Oscar voor het wielervoorjaar 2024?

di 23 april 2024 06:33

Met Luik-Bastenaken-Luik achter de kiezen is het doek gevallen over het wielervoorjaar van 2024. Terwijl de (grote) rondes stilaan aan de horizon verschijnen, kijken we nog een laatste keer om naar het voorjaar: wie stond er de voorbije maanden in de spotlights en verdient een Oscar?

Beste stuntman: steward Rik is sneller dan Wout van Aert

De eerste die Wout van Aert zag na zijn overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne? De onvermijdelijke steward Rik Bossuyt. Om de Belgische trots naar het podium te begeleiden, nam Rik een elektrische step bij de hand. Het leverde schitterende beelden op. "Eens de winnaar over de streep komt, start voor mij een flinke sprint. Vlak voor de renners aankomen, begin ik daarom ook wat warm te lopen", vertelde een fiere Rik toen.

Beste thriller: de ultieme sprint van Kopecky op de piste van Roubaix

"Kopecky wint Parijs-Roubaix! Het is binnen voor de wereldkampioene!" Niemand die één bocht voor de meet gedacht had dat commentator Ruben Van Gucht die woorden mocht uitschreeuwen. Vanuit een schijnbaar verloren positie knokte Lotte Kopecky zich fenomenaal terug op de piste van Roubaix. Een ultieme sprint die in de geschiedenisboeken van het Belgische wielrennen komt.

Beste western: "cowboy" Lars Daniels temt een losgeslagen paard

Ja, cowboys in de koers bestaan nog. Tijdens de Arden Challenge werd het beloftepeloton plots opgeschrikt door een loslopend paard. Niemand wist wat te doen, enter Lars Daniels. "Ik dacht bij mezelf: ja, hoe los ik dit op? Ik heb de teugels dan maar gegrepen en ben zo hard mogelijk beginnen te remmen." Eind goed, al goed. De beelden vanuit de volgwagen gingen - uiteraard - viraal.

Beste sciencefiction: de futuristische helmen van Visma - Lease a bike

Bij team Visma-Lease a Bike zijn ze niet vies van een revolutionair nieuwigheidje. In de Tirreno-Adriatico was het weer van dat: met opvallende "alienhelmen" verscheen de gele brigade aan de start van de openingstijdrit. "The force is strong with this one" - het duurde niet lang voor het internet overspoeld werd met memes over de futuristische helmen. De ene vindt het niet eens zo heel slecht eruit zien, terwijl de andere denkt dat het een van de lelijkste designs ooit is. Oordeel hieronder vooral zelf.

Beste slapstick: Lorena Wiebes juicht te vroeg in de Amstel Gold Race

Arme Lorena Wiebes. De Nederlandse komt in een lijstje terecht waar niemand ooit in wil belanden. In de Amstel Gold Race juichte ze te vroeg en gaf zo een droomzege uit handen. "Ik zal misschien 2 à 3 nachtjes slecht slapen en dan is het op naar volgend jaar." Benieuwd of ze ondertussen al zonder treurnis de beelden kan herbekijken.

Beste misdaaddrama: poging tot sabotage met een petje

"Zie je dit? Onverlaat! Echt waar, dit zijn crapuleuze manieren. Je kunt alleen maar hopen dat die dikke lafaard geïdentificeerd wordt." Onze commentatoren Karl en José waren tijdens Parijs-Roubaix, net zoals vele anderen, furieus over het incident met de pet.



Toen Mathieu van der Poel over een kasseistrook raasde, gooide een vrouwelijke fan - schijnbaar bewust - een petje richting de wielen van de koploper. Een schandalige poging tot sabotage. Later werd "Matje" ook nog op een bierdouche getrakteerd.

Beste (b)romance: Philipsen en MVDP na Milaan-Sanremo

Een sprekend beeld, heet dat dan. Van topfavoriet naar meesterknecht. Die mentale switch maakte Mathieu van der Poel complexloos tijdens Milaan-Sanremo. "Hij gaf meteen aan dat hij nog goede benen had", legde MVDP uit. "Wij hebben al veel samen gekoerst en zijn altijd eerlijk tegen elkaar. Zo zie je maar: Jasper is veel meer dan een sprinter, hé", was hij lovend over zijn ploegmakker. De wereldkampioen loodste Jasper Philipsen zo naar een monumentale overwinning in Milaan-Sanremo.

Beste historische film: te voet op de Koppenberg

Waren het geweldige of gruwelijke beelden tijdens de Ronde van Vlaanderen? Sowieso waren de taferelen bijna ongezien voor een profpeloton. Op de Koppenberg geraakten bij de mannen enkel Mathieu van der Poel, Matteo Jorgenson en Mads Pedersen op de fiets boven. Het gevolg van die vervelende gladde kasseien na enkele regenvlagen.

De beelden deden terugdenken aan de editie van 1987. Toen verslikte de Deen Jesper Skibby zich in de steile kasseihelling met percentages tot 22%. Een ongeduldige wedstrijdcommissaris reed toen de fiets van Skibby aan diggelen.

Beste haarstijl: de hoefsnor van Jordi Meeus

Parijs-Roubaix is ideaal voor een frisse trimbeurt, moet Jordi Meeus gedacht hebben. De kopman van Bora-Hansgrohe liet zijn creativiteit de vrije loop en verscheen met een opvallende hoefijzersnor aan de start van de Helleklassieker. De leden van Wielerclub Wattage waren alvast fan, jij ook?

Slechtste horrorfilm: lelijke val nekt halve peloton