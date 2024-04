Jouw gids voor de Ronde van Romandië: verraderlijke proloog, UAE in favorietenrol en eerste wegkoers Thibau Nys

ma 22 april 2024 17:47

Het klassieke voorjaar is afgelopen, maar het wielerseizoen dendert verder. De Ronde van Romandië is de laatste WorldTour-koers voor de Ronde van Italië. Veel Giro-favorieten laten de zesdaagse rittenkoers links liggen. Juan Ayuso, Egan Bernal en Aleksander Vlasov zijn wel van de partij.

Zo was het vorig jaar:

In 2023 werd het klassement vooral beslist op basis van één bergrit. De voorlaatste etappe kwam aan op een col van 21 kilometer aan bijna 8%. Die schudde het klassement, dat vooral gemaakt werd op basis van een tijdrit, helemaal door elkaar. Leider Juan Ayuso verloor meer dan drie minuten. Ritwinnaar Adam Yates nam over. De Brit won het klassement voor Matteo Jorgenson (dit jaar winnaar van Parijs-Nice), die toen voor het eerst op het eindpodium van een WorldTour-rittenkoers stond. Cian Uijtdebroeks toonde zich met een 6e plek. Het was het Verenigd Koninkrijk boven, want Ethan Vernon en Ethan Hayter waren de snelsten in sprintersritten. Ook Josef Cerny en Fernando Gaviria pikten een ritzege mee.

Ronde van Romandië klassement naam resultaat ploeg 1 Adam Yates 17:12:42 UAE Team Emirates UAD 2 Matteo Jorgenson +19 Movistar Team MOV 3 Damiano Caruso +27 Bahrain Victorious TBV 4 Max Poole +38 Team DSM DSM 5 Thibaut Pinot +41 Groupama - FDJ GFC 6 Cian Uijtdebroeks +1:21 BORA - hansgrohe BOH 7 Romain Bardet +1:28 Team DSM DSM 8 Egan Bernal +1:53 INEOS Grenadiers IGD 9 Eddie Dunbar +1:53 Team Jayco - AlUla JAY 10 Rafal Majka +2:07 UAE Team Emirates UAD meer tonen

Het parcours:

Het is een Ronde van Romandië met veel variatie. Net als in de voorbije 7 edities begint het met een proloog. In Payerne moet er amper 2,2 kilometer gefietst worden. De 13 bochten maken er een vervelende beproeving van. Tijdrijders zijn in het voordeel, want ook rit 3 is een test tegen de klok. Deze is 15 kilometer lang en heeft een klimmetje. De pure snelle mannen zullen het lastig krijgen in Franstalig Zwitserland. Er zijn twee sprintersritten, maar die hebben een stevige portie hoogtemeters. De beslissing in het klassement zal waarschijnlijk vallen tijdens rit 2 en 4. Dan liggen de finishes respectievelijk op beklimmingen van 7,6 en 13,8 kilometer. Het verdict kennen we zondagnamiddag na een golvende tocht door Vernier.

Deelnemerslijst:

Zoek niet naar Tadej Pogacar in de Ronde van Romandië. Net als veel andere Giro-favorieten kiest hij voor een rustigere voorbereiding. Met oog op de Ronde van Italië zijn Eddie Dunbar, Damiano Caruso en Thymen Arensman wel renners om in de gaten te houden. De topfavoriet rijdt bij UAE Team Emirates, dat naar Zwitserland reist met een sterk ensemble. Juan Ayuso, eindwinnaar van de Ronde van het Baskenland, zal in de gaten gehouden worden. Rugnummer 1 is wel voor Adam Yates. De Brit won vorig jaar in Romandië, maar stelde in de recente Giro d'Abruzzo wel wat teleur. Ook McNulty en de 19-jarige Jan Christen vallen op bij UAE. Concurrentie is er wel genoeg. Aleksandr Vlasov en Jai Hindley vormen een gevaarlijk duo bij Bora-Hansgrohe. Vlasov werd 5e in Parijs-Nice, Hindley 3e in Tirreno-Adriatico.

Vindt Ayuso zijn niveau uit het warme Baskenland ook in het kille Romandië?

Ook Egan Bernal tekent present. De Colombiaan lijkt stilaan zijn topniveau terug te vinden na zijn zware crash op training in 2022. Een maand geleden eindigde hij als derde in de Ronde van Catalonië Bij Groupama-FDJ zijn er David Gaudu en de 20-jarige Lenny Martinez, die een week geleden samen 3 Franse eendagskoersen opkuisten. Kunnen ze zich ook tonen in een etappekoers? Andere klassementsmannen in Romandië zijn Simon Yates, Tao Geoghegan Hart, Ilan Van Wilder, Enric Mas, Guillaume Martin, Alexey Lutsenko en Richard Carapaz. Ook de naam Julian Alaphilippe valt op. Hij rijdt zijn eerste koers sinds de Ronde van Vlaanderen. De Fransman had tijdens het voorjaar last van een breuk in zijn kuitbeen. Door het parcours is het aantal sprinters beperkt. Dainese, Arndt, Hayter, Aranburu, Menten, Liepins en Moschetti zijn de gevaarlijkste klanten. En wat kan Thibau Nys in zijn eerste wegkoers van het jaar?

Live op Sporza: