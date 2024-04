Brian Riemer en Christian Burgess komen weg met waarschuwing na uitspattingen dit weekend

De spanning van de Champions' Play-offs slaat stilaan over op alle betrokkenen.



Kijk maar naar dit weekend: zowel bij de wedstrijd Genk-Anderlecht als Union-Club Brugge was er heel wat tumult na affluiten.

Na de late strafschop tegen Genk nam Brian Riemer de scheidsrechter stevig op de korrel. "Het was een rampzalige beslissing", klonk het achteraf. "Hoe die man (scheidsrechter Lardot, red.) zich ook elke keer weer in het middelpunt van de belangstelling weet te zetten. Hoe kun je nu zo zeker zijn van je stuk bij zo'n fase? Crazy"



Eenzelfde stemgeluid hoorden we bij verdediger Christian Burgess, die met Union verloor tegen Club na de veelbesproken goal met doelman Moris in een hoofdrol (zie hieronder). "Natuurlijk keurt de scheidsrechter die goal goed, want het is Club Brugge ...", was ook hij scherp.



Twee uitspraken die door het bondsparket onder de loep werden genomen voor een potentiële bestraffing, maar na beraad komt zowel Burgess als Riemer ervan af met een officiële waarschuwing.