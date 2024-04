"Een rampzalige beslissing, zoals zo vaak": Riemer snoeihard voor scheidsrechter na "crazy" strafschop

zo 21 april 2024 00:24

Op de persconferentie kon Brian Riemer niet stoppen met zijn hoofd van links naar rechts te schudden. Het ongeloof over de late strafschop tegen Genk was groot bij de trainer van Anderlecht. "De scheidsrechter was zo zeker van zijn stuk ... Crazy", hekelde hij de wedstrijdleiding achteraf.

Had u Brian Riemer al ooit zo gezien?



Nadat zijn Anderlecht in de 90e minuut een strafschop moest incasseren na een ongelukkige handsbal van Killian Sardella, stormde de trainer woedend naar binnen. In de spelerstunnel moest de Deen zelfs fysiek tegengehouden worden.



Dat Riemer het niet eens was met de beslissing van scheidsrechter Lardot was dan al duidelijk, maar de Deen verduidelijkte dat nog eens stevig op de persconferentie achteraf.



"Een rampzalige beslissing", schudde hij het hoofd. "Onbegrijpelijk, zoals zo vaak in deze competitie ..."



"Hoe die man zich ook elke keer weer in het middelpunt van de belangstelling weet te zetten. Hoe kun je nu zo zeker zijn van je stuk bij zo'n fase? Crazy", liet hij zijn ongenoegen over de wedstrijdleiding de vrije loop.



"Ik weet niet wat hij (Sardella, red.) anders had kunnen doen. Het was een extreem hard schot vanaf anderhalve meter van hem en zijn arm was ook praktisch tegen zijn lichaam ..."

Toch was de strafschopfase vandaag niet ons grootste probleem. Brian Riemer