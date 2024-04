"Ploegen die hard rijden na een massale val: lelijk", reactie na oponthoud verdeelt meningen. Wat vind jij?

"Dit is rijden om de tegenstand knockout te slaan", zag José De Cauwer. "Dit is niet meer van 'Sorry, we wisten het niet.' Het is bewust. Het is net alsof er een rekening vereffend moet worden. Maar dit kan en mag."

"Als je achteraan zit, neem je dat risico", pikte Karl Vannieuwkerke in.

"Hadden ze moeten wachten?", wakkerde ook podcastmaker Benji Naesen de discussie aan op X. "Is het hun verantwoordelijkheid om te stoppen met snelheid maken omdat anderen niet in positie zaten?"