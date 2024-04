Sporza Daily wikt WK-kansen van titelverdediger Luca Brecel: "Puur op loting ziet het er fantastisch uit"

vr 19 april 2024 16:16

Het WK snooker gaat zaterdagochtend van start. Luca Brecel opent het wereldkampioenschap tegen de Engelsman David Gilbert. Kan onze landgenoot zijn titel met succes verdedigen? "Als hij zijn openingsmatch wint, kan hij opnieuw gelanceerd zijn", zegt ex-speler en commentator Bjorn Haneveer in Sporza Daily.

Het jaar als wereldkampioen is bijna afgelopen voor Luca Brecel. Daarin kende hij ups en downs. Zo sneuvelde hij meer dan hem lief was in de eerste of tweede match van een toernooi. Hoogtepunten waren er met finaleplaatsen in de Shanghai Masters en de lucratieve World Masters. Telkens verloor Brecel van meervoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan. "Dat zijn niet dé gereputeerde toernooien. Daar moeten we niet te veel belang aan hechten", zegt snookerliefhebber Renaat Schotte.

Spelen op gevoel en weinig training

"Hij heeft de aandacht onderschat", schat Bjorn Haneveer in. Hij is ex-profspeler en geeft komend WK commentaar op Eurosport. "Het was moeilijk in het begin. Hij werd overal gevraagd en werd herkend op straat." "Op de correcte manier ermee omgaan lukte niet. Dat is jammer. Hij heeft de verkeerde kaart getrokken door vorig jaar te vertellen dat hij elke overwinning vierde met een feest." "Door dan te blijven winnen, creëer je een rock-en-rollgehalte. Veel mensen verwachten dan iets van je", vertelt Haneveer.

Renaat Schotte snapt de keuzes van Brecel. "Hij heeft te weinig 'nee' gezegd. Ik snap wel dat je meedoet aan exhibitietoernooien, want dat is lucratief." Het leven van een snookerspeler is ook niet altijd even gemakkelijk. "Je moet je plan trekken. Je verblijft wel in een deftig hotel, maar een speler is vaak helemaal alleen aan de andere kant van de wereld." "Als wereldkampioen moet je een gulden middenweg vinden. Je wordt overal zo aangekondigd. Het is de eerste keer voor Brecel. Dat is een zoektocht", zegt Schotte.

Zijn prestaties zijn dezelfde, maar worden anders bekeken. Bjorn Haneveer

Mede door die externe factoren liep het sportief niet van een leien dakje. Zo staat hij op de ranking van dit seizoen pas 37e. "Het komt natuurlijk niet vanzelf. Iedereen heeft structuur nodig om iets te bereiken. Als je trainingen opoffert voor andere zaken, dan wordt het moeilijk", duidt Bjorn Haneveer. Volgens de snookercommentator is Brecel een gevoelsspeler. "Net als ieder jaar was hij niet constant dit seizoen. Nu worden die prestaties anders bekeken. Alle ogen zijn op hem gericht." "Zo'n overwinning op het WK dubbel gemengd is niet zo hooggewaardeerd, maar voor iemand als Brecel zijn zulke dingen wel belangrijk. Hij kon er vertrouwen tanken en moet dat gevoel meenemen."

Luca Brecel won eind maart het WK gemengd met de Engelse Reanne Evans.

Gunstige tabelhelft

De regerende wereldkampioen opent zijn WK tegen David Gilbert. Hij staat 31e op de tweejaarlijkse wereldranking, Brecel 4e. "Het is een gevaarlijke tegenstander, een moeilijke om te openen. Hij heeft in de top 16 gestaan en heeft al eens de halve finales van een WK bereikt." "Hij heeft de goede flow te pakken door twee matchen te winnen in de kwalificaties. Gilbert kan doorgaan op zijn elan. Voor Brecel is het een beetje van moeten", vindt Bjorn Haneveer. In 2015 won Brecel het enige onderling duel. "Het is een mentaal voordeel", schat Renaat Schotte in. "Naast het technische is het ook een mental game. Dit langere format ligt hem ook beter."

Een WK wordt gespeeld op een groen laken, niet op papier. Renaat Schotte

Als Brecel doorstoot, hoe liggen de kansen voor de rest van het toernooi? "Hij maakt vrij veel kans om de halve finales te bereiken. Alle toppers van het seizoen zitten in de andere tabelhelft", zegt Haneveer. "Op papier is deze loting gunstiger dan die van vorig jaar. Het vervelende aan een WK is dat het niet op papier wordt gespeeld, maar op een groen laken", grapt Schotte.

Renaat Schotte deelt die mening. "Voor een wereldtitel zou hij minder ex-wereldkampioenen moeten kloppen dan vorig jaar. Ik hoop dat de magie van toen terug in zijn hoofd sluipt."

In een eventuele kwartfinale wacht wellicht 4-voudig wereldkampioen Mark Selby (WST-5). "Hij is niet zo goed bezig. Alles wijst erop dat het zou lukken. Het is zaak zich te lanceren door de openingsmatch te winnen", aldus Haneveer.



Als Belgische snookerliefhebber hoop je op een finale tussen Brecel en O'Sullivan. Renaat Schotte