Gedaan met lachen: Chinese winnaar halve marathon Peking en Afrikanen die hem lieten winnen gediskwalificeerd

De beelden van de aankomst gingen de wereld rond en zorgden voor veel verontwaardiging. Mnangat vertelde aanvankelijk dat hij He Jie liet winnen, omdat hij "een goede vriend" is.



Later zei hij dat hij alleen als haas meeliep, maar dan had er "pace" op zijn borstnummer moeten staan en niet zijn naam.



Het vermoeden is groot dat de zege voor eigen publiek He Jie wel wat gekost heeft.



He is de Chinese nummer 1 en de Aziatische kampioen op de marathon. Zondag wou hij een nationaal record lopen op de halve afstand, maar dat lukte niet.