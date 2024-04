Hoeveel voorsprong heb je nodig aan de voet van de Muur van Hoei om als vluchter te winnen?

De beslissing in de Waalse Pijl valt zo goed als altijd op de laatste moordende helling van de dag, de Muur van Hoei. Maar hoeveel voorsprong zou een groep vluchters eigenlijk nodig moeten hebben aan de voet van de Muur om uit de klauwen van de toppers in het peloton te blijven?

De Muur van Hoei is 1,3 km aan gemiddeld 9,6% bergop, maar in deel 2 gaat het richting 20%.



Bijna alle geïnterviewde renners zijn het erover eens dat de wijziging in het parcours een rol zal spelen. Er is een rondje meer, maar de voorlaatste helling van de dag, de Côte de Cherave, is er niet bij door werken en dat is wel een verschil.



"Een groepje heeft meer kans dan vorig jaar, omdat het parcours gewijzigd is en ook het slechte weer kan in hun voordeel spelen", stelt Maxim Van Gils. "Normaal kon je op de Côte de Cherave het gat nog dichtrijden, maar die is er nu niet."

Maar hoeveel voorsprong moet dat dan precies zijn? "In principe heb je niet zoveel nodig", zegt de pas vader geworden Tiesj Benoot, "maar het hangt ervan af hoeveel je gegeven hebt in de vlucht voor je eraan begint. Vorig jaar werd ik zevende op 3 seconden. Niet zoveel dus."

"Ik zou uiteraard altijd graag met een voorsprong aan de Muur van Hoei beginnen. Misschien dat het vandaag net wél mogelijk is door de weersomstandigheden?"

Volgens Soudal-Quick Steprenner Ilan Van Wilder blijft het een loterij. "Een ontsnapping die het haalt, is voor zover ik weet nog nooit gebeurd. Dus ik kan daar eigenlijk moeilijk op antwoorden."

"Maar ik denk toch dat het een redelijk grote voorsprong moet zijn, want, al is de Muur van Hoei redelijk kort, je kan altijd ontploffen en met een jagend peloton achter je is het nog moeilijker."