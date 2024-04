OPVALLEND: Moto3-rijder springt op verkeerde motor na crash in GP van Amerika's: "Dat is mijn motor!"

Het gaat snel in een MotoGP-weekend, soms te snel. Dat bewees een chaotische Moto3-race van de GP van de Amerika's. Na een botsing tussen de Spanjaard Ivan Ortola en de Italiaan Stefano Nepa sprong Ortola snel recht en kroop op de verkeerde motor. Nepa was er als de kippen bij om hem op zijn fout te wijzen.

In de eerste ronde op het Circuit of the Americas in Austin, Texas, ging het al mis. Ortola en Nepa botsten in een bocht tegen elkaar en schoven op de grond. Eén motor reed zonder bestuurder verder tot tegen de schutting, Ortola liep er snel naartoe. Maar het bleek de motor van Nepa te zijn. Die kwam hem dat snel duidelijk maken, waaarop Ortola rechtsomkeer maakte.



Dat Ortola en Nepa vorig seizoen nog voor dezelfde ploeg reden droeg wellicht bij tot de verwarring. De twee konden nog voort: Ortola finishte uiteindelijk niet, Nepa eindigde 18e.