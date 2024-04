In Tokio was ze de jongste, nu stopt Jutta Verkest (18) met topturnen: "Ik boekte beperkte progressie"

"Ik wil graag iedereen bedanken die me geholpen heeft. Het was een fantastische ervaring", vertelt Verkest, die de andere atletes veel succes wenst in Parijs "en daarna".

Verkest: "Gezien we de selectie voor de Spelen in Parijs gemist hebben, ligt de focus op Los Angeles 2028 voor mij persoonlijk te ver. Vandaar dan ook mijn keuze om te stoppen."

Vorig jaar op het WK in Antwerpen slaagden Verkest en haar teamgenotes er niet in om de vrouwenploeg opnieuw te plaatsen voor de Olympische Spelen. Zonder Nina Derwael (schouderblessure) en Lisa Vaelen (klierkoorts) greep het Belgische team naast een ticket.

IN BEELD - Jutta Verkest in actie op de Olympische Spelen van Tokio

Het hoogtepunt uit haar sportieve carrière beleefde ze op de Olympische Spelen in Tokio. Omdat het evenement met een jaar werd uitgesteld, kon ze er in 2021 al op haar 15e bij zijn.

Naast de Olympische Spelen turnde Jutta Verkest ook drie Europese kampioenschappen. In Bazel (2021) zette ze met een 10e plaats haar beste prestatie neer in de allroundfinale

Naast het WK in Liverpool (2022) kwam Verkest in het najaar van 2023 in actie op het WK turnen in Antwerpen voor eigen publiek. Het zou het kantelmoment worden in de korte carrière van de olympische gymnaste.