Een vleugje klassieke muziek bij de Belgian Cats: "Beethoven en Chopin helpen me om rustig te blijven"

Wanneer de Belgian Cats komende zomer op het olympische toneel verschijnen, zal er wellicht ook voor het jonge geweld van Maxuella Lisowa-Mbaka weer een belangrijke rol weggelegd zijn. Enkele maanden voor Parijs 2024 sprak Sporza in Villeneuve-d'Ascq met de voormalige Belgische Speelster van het Jaar. "De Olympische Spelen, dat is iets zots", blaast ze.

"Antwerpen, daar heb ik me goed geamuseerd", glimlacht ze. "We kregen er zoveel energie van het publiek. Al dat lawaai en die luide fans: daar hou ik wel van."

Op het olympisch kwalificatietoernooi in Antwerpen kroop ze tot eenieders verbazing ook in de rol van afwerker, met een glansprestatie in de nipt verloren prestigematch tegen Team USA .

Sinds haar entree bij de Belgian Cats in het najaar van 2021 is Maxuella Lisowa-Mbaka niet meer weg te denken uit het team. De intussen 23-jarige forward van Villeneuve-d'Ascq veroverde al snel de harten van de fans met haar energie, vechtlust en agressieve defense.

Klassieke muziek helpt me om rustig te blijven, want als ik gestresseerd ben, kan ik geen energie brengen.

"Ik probeer stress niet te tonen en altijd mijn kalmte te bewaren", vertelt ze. En voor iemand die we kennen van speelse dansvideo's op Instagram of TikTok volgt dan een verrassende ontboezeming.

Beethoven en Chopin zullen dus van pas komen deze zomer, wanneer de Belgian Cats aan de bak moeten op de Olympische Spelen. "De Cats betekenen zoveel voor mij. Het is een enorme eer om je land te mogen vertegenwoordigen", klinkt het.

Het vooruitzicht van Parijs 2024 lijkt toch voor wat nervositeit te zorgen. "De Spelen, dat is iets zots", blaast ze. "Vorige keer heb ik op tv gekeken. Ik had kippenvel. Om er zelf te kunnen bij zijn ... die emoties kan ik me niet voorstellen. Het wordt een ongelooflijke ervaring."

"We willen op de Spelen zoveel mogelijk winnen. Daarvoor zullen we alles geven. We mikken zo hoog mogelijk. Het toernooi zal geslaagd zijn wanneer we alles gegeven hebben en geen spijt hebben. We zullen allemaal vechten voor ons land."

Met de hulp van Beethoven en Chopin: een orgelpunt in Parijs?