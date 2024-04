BEKIJK - Blessin roept spelers samen voor donderpreek, waarna lang gesprek volgt bij management: "F*cking hell!"

Hoe de sfeer in enkele weken een bocht van 180 graden kan maken. Na de wedstrijd tegen Anderlecht riep een duidelijk ontgoochelde Alexander Blessin zijn spelers samen in een kring. "Het zit allemaal in onze hoofden!", preekte hij tegen zijn groep. Daarna volgde nog een lange debriefing aan de dug-out met de Union-voorzitter en sportief directeur.