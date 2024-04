Te veel individuele fouten? Sterkhouders van Union laten het afweten: "Tijd om wakker te worden"

Na 3 wedstrijden in de Champions' Play-offs heeft Union al meer nederlagen geslikt dan in de volledige reguliere competitie.

"We slikken te makkelijk goals - 6 stuks in 3 matchen. En die komen ook te vaak door individuele foutjes", sakkerde Blessin.

Het verklaart waarom Union met 0 op 9 achterblijft in wedstrijden waarin het in de reguliere competitie nog 7 op 9 pakte.

"0 punten, dat is toch niet normaal?": Union likt zijn wonden na derde uppercut in Play-offs

Union verloor in de play-offs nu ook al 3 keer op een rij met één doelpunt verschil. Met een efficiëntere spits had het er dan ook helemaal anders kunnen uitzien voor de Brusselaars.

Maar het kanon van Mohamed Amoura, nog steeds de nummer 2 in de topschutterslijst, zwijgt voorlopig in de play-offs. Was de Algerijn in de reguliere competitie nog goed voor 1 goal elke 84 minuten, dan staat hij nu nog droog.

Ook Cameron Puertas, met 5 goals en 16 assists de patron in de reguliere competitie, zoekt naar zijn beste vorm. Tegen Anderlecht gooide hij gefrustreerd een waterflesje tegen de boarding.

De Spanjaard kon in de laatste 7 matchen maar 1 goal en 1 assists voorschotelen. En dat terwijl hij ervoor elke 106 minuten wel een voet had in een doelpunt van Union.