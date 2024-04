"0 punten, dat is toch niet normaal?": Union likt zijn wonden na derde uppercut in play-offs

"We slikken in elk geval te makkelijk goals - 6 stuks in 3 matchen. En die komen ook te vaak door individuele foutjes. Vandaag waren we nochtans beter dan de vorige wedstrijden, met meer strijd en inzet. Maar je merkt aan ons spel ook wel dat we wat vertrouwen missen. Nu moeten we alles analyseren om beter te doen tegen Club Brugge. Het wordt in elk geval geen fijne week."

"Het is moeilijk om te verklaren waarom we nu drie keer op rij verliezen", zocht Blessin naar antwoorden op de persconferentie. "Sowieso doet het veel pijn."

"Maar we mogen het niet allemaal in hun schoenen schuiven. Ik praat niet over individuele spelers. Het probleem is dat we niet presteren zoals in de competitie. We gaan nu op training kijken wie er wil vechten en welke spelers de beste indruk geven."

"Dit is heel hard", baalde Noah Sadiki in de mixed-zone. "Na die penalty en rode kaart voor Anderlecht dacht je dat de match onze kant zou opgaan. Maar na de wissels... (zucht) We kunnen niemand anders dan onszelf verwijten voor deze nederlaag. We moeten volwassen genoeg zijn om met zulke momenten om te gaan. 0 punten na drie matchen: dat is niet toch niet normaal?"

Even verderop knikte Anthony Moris: "Met 0 op 9 achterblijven, doet bijzonder veel pijn", aldus de doelman, die ook niet te veel in het negatieve wilde vervallen.

"Want het seizoen is nog lang. We moeten niet alles dat we de voorbije maanden opgebouwd hebben in de vuilbak gooien - iedereen moet blijven vechten. Zeker omdat in de play-offs alles elke week kan veranderen. Het ontbreekt ons alleen een beetje aan efficiëntie in beide rechthoeken."

Moris was overigens zelf niet vrij van schuld bij de openingstreffer. Zijn visie op de feiten: "Het was een moeilijke bal - ik kon hem niet volledig naar de zijkant duwen. Ach, als keeper weet je dat elk half foutje in een tegentreffer kan veranderen. Dat moet je accepteren. We gaan nu allemaal aan het werk richting volgende week."