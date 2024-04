Dilemma voor Club Brugge: Europese roem, een Belgische titel of allebei? "Niet kiezen en blijven gaan!"

do 11 april 2024 16:29

Club Brugge staat bij de laatste 8 in de Conference League en dat doet de fans dromen. Maar ook in eigen land doet blauw-zwart plots weer mee om de titel. Moet er gekozen worden in Brugge? Sporza Daily praat erover met ervaringsdeskundige Cyriel Dessers en voetbalcommentator Peter Vandenbempt.

"PAOK is een sterke tegenstander die we niet onderschatten. Je wint niet zomaar 2 keer van Frankfurt in de groepsfase", sprak Club Brugge-coach Nicky Hayen eerder deze week. PAOK is de leider in de Griekse competitie, maar heeft toch minder uitstraling dan enkele ander overgebleven clubs in de Conference League, zoals Aston Villa, Fiorentina of Fenerbahçe. En dat doet de blauw-zwarte fans toch wat wegdromen. Want ook al is het "maar" de Conference League, het blijft wel een Europese kwartfinale, beklemtoont Peter Vandenbempt. "De voorbije jaren hebben we daarin toch enkele geweldige Europese avonden gehad. Eens je in het stadion zit, heb je nooit het gevoel: het is máár de Conference League."

De Conference League is een heel leuke competitie en vanaf de kwartfinales kijkt heel Europa ook mee. Cyriel Dessers

Niet te veel neerkijken dus op die derde Europese beker, dat is ook de boodschap van Cyriel Dessers. De Nigeriaanse Belg voetbalt nu voor Rangers, maar schitterde 2 jaar geleden Europees bij Feyenoord. De Rotterdammers haalden toen de finale haalden van de allereerste jaargang van de Conference League. "Het is een heel leuke competitie", vindt de aanvaller. "Voor clubs uit kleinere landen is de Conference League welgekomen om ook een mooi parcours te doorlopen. En voor Club Brugge komt het ook wel dichtbij nu, met een haalbare kaart in de kwartfinales." Dessers bewaart zelf dan ook mooie herinneringen aan de Conference League. "De sfeer op zo'n Europese avond is toch heel anders dan in de competitie. Vanaf de kwartfinales kijkt heel Europa ook mee. Dat maakt die wedstrijden toch heel speciaal", aldus Dessers.

Kiezen is verliezen

Ook onze voetbalcommentator Peter Vandenbempt heeft intussen zijn mening over de Conference League herzien. "Ik moet eerlijk toegeven dat ik in het begin tegen een extra beker was, maar na wat de Belgische clubs al gepresteerd hebben, heb ik die mening bijgesteld. We hebben al leuke avonden beleefd." Ook in Brugge zal er intussen niet meer licht over het duel met PAOK gegaan worden. "Het lééft gewoon", weet Peter Vandenbempt. "Er zitten straks 20.000 mensen in Jan Breydel en mocht Club straks met 2-0 winnen, zal niemand zeggen dat het "maar" de Conference League is." 2-0, dat zou meteen ook een uitstekend resultaat zijn, een uitslag die nog meer zou doen dromen. "Dromen mag ook", vindt Vandenbempt. "Zeker in die helft van de tabel. Maar dat doen de Grieken natuurlijk ook. En onderschat PAOK toch ook niet, al is het wel een ploeg die binnen het bereik ligt van Club Brugge."

Het zou een groot risico zijn om de competitie te laten schieten en alles op PAOK te zetten. Peter Vandenbempt