Voormalig Europees kampioen hordenlopen Dimitri Bascou test positief op doping: "Ik ben verbaasd"

Dimitri Bascou, een voormalige Europese kampioen op de 110 meter horden, heeft op 28 januari een positieve test afgelegd op anabole steroïden. Dat bericht de Franse krant Le Parisien dinsdag. De 36-jarige Fransman pakte in 2016 EK-goud op de 110m horden. Hij veroverde dat jaar ook brons op dezelfde afstand op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Dimitri Bascou liep tegen de lamp bij een controle op de meeting van Val-de-Reuil. Hij werd vorige vrijdag ingelicht door het Franse antidopingagentschap (AFLD).

Bascou miste de Spelen van drie jaar geleden in Tokio. Hij was op dat moment tijdelijk gestopt, maar hernam de competitie met het plan om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van deze zomer, in eigen land in Parijs.

"Ik ben verbaasd", reageerde Bascou bij France Info. "Ik ben altijd waakzaam geweest en heb altijd de antidopingwetgeving gerespecteerd. Ik ben ook steeds komen opdagen voor dopingtests, heb nooit onaangekondigde controles gemist."

"Volgende week zit ik samen met het AFLD om alle pistes te overlopen. Mogelijk gaat het om een vervuild voedingssupplement. Daar ben ik nochtans ook heel voorzichtig mee. Ik heb de laatste tijd geen enkel nieuw product gebruikt."