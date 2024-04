Afstandsloper Bouchikhi wordt na zijn afscheid nog geschorst voor geweigerde dopingtest

Soufiane Bouchikhi, tweevoudig Belgisch kampioen veldlopen, is voor twee jaar geschorst voor het weigeren van een dopingtest. De geweigerde test van Bouchikhi dateert van 18 september 2023. Veel zal de schorsing niet wijzigen aan de plannen van de Belg want hij stopte eind vorig jaar met lopen.

De geweigerde test van Bouchikhi dateert van 18 september 2023. Volgens Bouchikhi zelf was hij op dat moment al gestopt met lopen door een gescheurde achillespees. De controleur kwam pas na 9 uur 's avonds en Bouchikhi weigerde de controle omdat hij daags nadien vroeg moest opstaan om te gaan werken.



"De controleur waarschuwde dat ik problemen ging krijgen door de test te weigeren, maar ik besefte niet dat ik een schorsing riskeerde", vertelt Bouchikhi bij Atletieknieuws, dat het nieuws over de schorsing naar buiten bracht. "Anders was ik zeker opgebleven om te plassen. De urinetest weigeren en me niet uitschrijven van de controlelijst is een administratieve fout van mijn kant."

Zijn schorsing gaat met terugwerkende kracht in vanaf 19 september 2023 en loopt tot 24 januari 2026. Maar veel wedstrijden zal hij daardoor niet missen want Bouchikhi is dus gestopt met lopen. Dat kondigde hij officieel aan op zijn sociale media op 21 december vorig jaar, twee maanden na de gemiste test.

Bouchikhi is de Belgische veldloopkampioen van 2019 en 2020. In 2021 kroonde hij zich tot Belgisch kampioen op de 5.000 meter. In 2017 was hij 5e op het EK veldlopen in Slovakije en in 2019 was hij zesde op het EK veldlopen in Lissabon.