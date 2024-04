Superfan Gilles De Coster schetst mirakelpromotie van Beerschot: "Het is allemaal zo vreemd"

Het is feest op het Kiel. De Beerschot-fans konden afgelopen weekend, tegen alle verwachtingen in, een promotiefeestje bouwen. Voor het seizoen begon werd Beerschot nochtans niet tot de titelfavorieten gerekend. Gilles De Coster blikt terug op een bewogen jaar: "Het is bijna stoemelings dat Beerschot promoveert."

"Het is onze identiteit om met de nodige zelfspot trots te zijn wanneer niemand op je rekent. Het komt allemaal goed, we gaan plezier maken. Ik las nu dat die analyses geprojecteerd werden op de club om de spelers te motiveren, dat is blijkbaar wel gelukt."

"Er was geen geld voor transfers, de club was te koop gezet en noem maar op. Al maakt dat voor een fan op zich niet veel uit. Als je Beerschot-supporter bent, leer je heel snel om met weinig verwachtingen aan een seizoen te beginnen."

Wat een ontlading was het gisteren bij Beerschot . Na twee seizoenen in het vagevuur van de Challenger Pro League keert de Antwerpse traditieclub terug naar de hoogste klasse van het voetbal. Beerschot werd op voorhand nochtans afgeschreven door alle kenners. Financiële problemen zorgden ervoor dat het geloof in de kern klein was. Door overnameperikelen vertrokken sterkhouders als Ilias Sebaoui en Jan van den Bergh , klinkende namen als vervangers kwamen er niet.

Het begin was dus allesbehalve veelbelovend voor Beerschot, maar wanneer kwam dat geloof dan wel? "Ik vind 1B een heel moeilijke reeks om iets te kunnen zeggen over wanneer het geloof kwam. Ik wil zeker geen afbreuk doen aan de geleverde prestaties, maar het is allemaal zo vreemd", vindt De Coster.

"Het heeft veel te maken met het falen van andere clubs. Qua puntenaantal is het niet zo dat we alles en iedereen overvleugeld hebben. Zo is Beerschot ook de ploeg die is gaan verliezen op SL16, die helemaal onderaan hangen."

"Het is een vreemd, golvend seizoen geweest. Op een bepaald moment dacht ik dat Deinze weg was, Zulte Waregem leek in het begin te freewheelen. Dat is allemaal gekeerd. Pas de laatste weken had je bij ons het gevoel dat het echt aan het gebeuren was."

En dan was er volgens De Coster nog een bepalend detail: "Ook de kalender was ons gunstig gezind. Deinze, Dender, Lommel... moesten de laatste weken allemaal nog tegen elkaar, waardoor er telkens wel iemand punten liet liggen. Zo is het bijna stoemelings dat Beerschot promoveerde, maar dat maakt het niet minder mooi."