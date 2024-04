Beerschot-boys Sanusi en Weymans kijken al uit naar de derby: "We zullen laten zien wie de ploeg van 't stad is!"

Antwerpenaren en Beerschot-spelers Ryan Sanusi en Marco Weymans kunnen hun blijdschap nauwelijks onder woorden brengen. "We horen thuis in de hoogste afdeling", stelt aanvoerder Sanusi, die staat te popelen om tegen Antwerp te voetballen.

Na een zege in Oostende (1-2) is Beerschot zeker van de promotie. Volgend seizoen speelt de club uit Antwerpen opnieuw in de hoogste afdeling.

"Dit is waar wij, als een van de grootste clubs van het land, thuishoren", juichte Ryan Sanusi voor de camera.

De aanvoerder stond arm in arm met zijn maatje Marco Weymans. "We hebben allebei in de jeugd van Beerschot gespeeld en nu promoveren we.

"Ik kan nauwelijks omschrijven hoe gelukkig ik ben. Het is een van de mooiste momenten uit mijn leven", getuigt Sanusi.