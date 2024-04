Ruben en Ine buigen nederig voor kasseikoningin Lotte Kopecky: "Ze heeft het aan zichzelf te danken"

zo 7 april 2024 08:08

Wie Parijs-Roubaix wint, is een straffe madam. Wie dat doet nadat er twijfels waren geuit, is fysiek én vooral mentaal niet te breken. Onze commentatoren nemen hun hoedje af voor Lotte Kopecky. "Er waren voor het eerst twijfels, maar mentaal is ze ijzersterk. Alles wat gezegd en geschreven is: daar is niets van aan."

Ruben: "Wat is nu het eerste waar je aan terugdenkt zo kort na de finish?"



Ine: "Op het einde was het toch een beetje verwarrend en dan krijg je waar je stiekem op gehoopt had: de wereldkampioene als winnares." Ruben: "Is dit nog straffer qua emoties?" Ine: "Toch wel. Bekijk de sprint nog eens en dan zie je vanuit welke positie Lotte Kopecky nog komt. Je denkt dat het niet meer mogelijk is, maar ze komt toch nog vanuit de buitenbocht. Je kan er alleen maar met open mond naar kijken." Ruben: "Het is een huzarenstukje." Ine: "Dat heeft ze aan zichzelf te danken. Ze heeft de moed niet verloren en ze vond nog het gaatje om ervoor te gaan." Ruben: "Heeft Marianne Vos het uit handen gegeven?" Ine: "Ik denk dat ze Kopecky niet meer verwachtte. Ze kwam van rechtsboven." Ruben: "Verspeelt ze hier haar laatste kans op winst in Roubaix?" Ine: "Ze rijdt nog een jaar. Het is niet gedaan, maar ze wordt 37 jaar en pikt haar koersen eruit. Ze zat perfect. Ja, misschien was dit haar laatste kans."

Mentaal onbreekbaar

Ruben: "Over de koers: is er met vuur gespeeld of was het tactisch perfect? Dan kijk ik naar SD Worx-Protime en de favorieten in de diepe finale?" Ine: "De 6 vluchters hebben de achtervolgers dicht laten komen. Er was geen samenwerking. Niemand wilde echt doorrijden, tot Ellen van Dijk op kop ging rijden voor Elisa Balsamo." "Ei zo na kwam de rest terug. Ze hebben inderaad met vuur gespeeld, maar Kopecky kon perfect wachten. Ze kon zich verstoppen achter Lorena Wiebes in de achtergrond." "SD Worx-Protime heeft het in die zin wel perfect gespeeld. Een geloste renster kan altijd een rol spelen en in Roubaix kan alles op elk moment."

Ruben: "Hoe groot is de ontlading bij Kopecky? Ze heeft hier heel lang naartoe gewerkt en na vorige week was er nog meer druk op de ketel gekomen." Ine: "Het viel wat tegen en ze heeft veel moeten slikken over haar trainingen. Je moet er maar mee omgaan, met die kritiek en de vragen. Dat doet ze heel goed en ze wint. Lotte is mentaal zo sterk, al hoop ik dat de druk nu even afneemt." Ruben: "Er was voor het eerst wat twijfel, maar ze is ijzersterk in haar hoofd." Ine: "Zeker. Ze heeft een mental coach die ze af en toe raadpleegt, maar ze heeft geen voedingsdeskundige of coach. Als het mislukt, heeft ze het zelf gedaan. Als het lukt, heeft ze het ook aan zichzelf te danken. Dat doet ze keer op keer. Ze mag ook deze koers afvinken."

Motivatie dankzij de regenboog

Ruben: "Het is raar hoe snel een mening kan ontstaan. Het was net niet goed genoeg, maar kijk naar de lijst. Ze wint de UAE Tour, ze wordt 2e in de Omloop, daarna wint ze de Strade Bianche en Nokere, ze eindigt in de top 5 van Dwars door Vlaanderen en de Ronde en nu wint ze Roubaix. Alles wat wij gezegd hebben en wat er over haar geschreven is, daar is niets van aan: dit is weer een fenomenaal voorjaar." Ine: "Zeker omdat ze de koersen wint die ze wil winnen." Ruben: "Van een vloek van de regenboogtrui is geen sprake." Ine: "Integendeel. Ze heeft er geen last van. Het maakt haar sterker. En dat zegt ze zelf ook. Ze haalt er motivatie uit." Ruben: "Een conclusie die we al vaak gezegd hebben: wat is Kopecky een dankbare figuur voor het Belgische vrouwenwielrennen." Ine: "Ze durft uit te komen voor haar doelen, ook binnen haar ploeg."

