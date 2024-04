BEKIJK - Alleskunner Lotte Kopecky zet zelf al rijdend haar stuur vast: "De wereldkampioene als mecanicien"

Even licht geagiteerd dat ze niet zo snel bij haar volgwagen raakte, maar voor het overige bleef Lotte Kopecky erg koel bij haar losstaand stuur.

"Ik reed in een diepe put", verklaarde de dagwinnares de oorzaak bij Het Laatste Nieuws. "Ik kon het wel maken, maar op de kasseien zakte mijn stuur toch telkens naar onder."

Maar van fiets wisselen? Neen, dat wilde de wereldkampioene niet. "Dus vroeg ik een sleutel om het zelf op te lossen."

Na het betere precisiewerk was het gepiept. Later zou Kopecky met dezelfde fiets als eerste over de streep vliegen in Roubaix.