"Eigenlijk doet ze alles verkeerd": de atypische, maar straffe pistesprint van Lotte Kopecky gefileerd

De tientallen seconden hadden heel België op het puntje van de stoel. In een zenuwslopende krachtmeting op de piste in Roubaix vocht Lotte Kopecky terug uit een schijnbaar verloren positie. Hoe heeft de wereldkampioene alsnog de sprint naar haar hand gezet? Analiste Marijn de Vries schijnt haar licht op de bepalende fases.

Maar hoe heeft de wereldkampioene haar felbegeerde zege in de wacht gesleept?

Hoe heeft Lotte Kopecky dat geflikt? Vergis je niet: je bent niet de enige die het dacht na de razend spannende ontknoping in Parijs-Roubaix .

De wereldkampioene laat zich uitzakken tot positie vier, om de boel goed te kunnen bestuderen. Al haar ervaring als pisterenster moet ze in de komende seconden aanspreken.

Als derde bolt Kopecky de piste in Roubaix op. Ze kiest het wiel van Marianne Vos , achter haar loert dat ander sprintwonder Elisa Balsamo .

Maar in de voorlaatste bocht gebeurt iets waar elke sprinter voor vreest: Kopecky zit wat ingesloten aan de binnenkant.

"Eigenlijk is het ongelooflijk", vertelt Marijn de Vries over het moment. "Ze is de meest ervaren pistier, maar eigenlijk doet ze alles verkeerd wat ze verkeerd kan doen."

"Ze zit op dat moment niet in een goede positie."

Wanneer de laatste bocht eraan komt, ziet het er niet rooskleurig uit voor de Belgische.