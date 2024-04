De sterren voor Parijs-Roubaix (m): Een ploegkoers richting de piste?

za 6 april 2024 23:53

Wie vertoeft straks in de zevende hemel na een dagje boren in de Hel? De topfavorieten voor Parijs-Roubaix zijn overduidelijk. In de nek van het koppel van Alpecin-Deceuninck liggen echter enkele scherpschutters op de loer.

⭐⭐⭐

De Oscar voor de originaliteit zullen we niet ontvangen: Mathieu van der Poel is ook deze zondag de topfavoriet. Van der Poel jaagt als titelverdediger op het 6e monument in zijn carrière. De Nederlander heeft tegenwoordig zowat elke week een afspraak met de geschiedenis. Is hij de eerste sinds Fabian Cancellara in 2013 die kan dubbelen in de heilige week? Treedt hij in de voetsporen van Tom Boonen (2008-2009), de laatste back-to-backwinnaar? En presteert hij net zo straf als Rik Van Looy in 1962, de enige renner tot dusver die als wereldkampioen de Ronde en Roubaix in hetzelfde jaar kon winnen? De sterren staan gunstig voor Alpecin-Deceuninck, want de grootste concurrentie komt uit eigen hoek met Jasper Philipsen. Zijn Nederlandse buddy gaf hem vorig jaar nog het goeie voorbeeld met de dubbel Sanremo-Roubaix in enkele weken tijd. Voor de voorjaarsploeg van 2024 ligt er een extra uitdaging op de stenen: Alpecin-Deceuninck kan als eerste team de eerste drie monumenten in één seizoen winnen.

⭐⭐

Ook al geven zijn uitslagen een ander beeld, Mads Pedersen is ervan overtuigd dat deze koers hem als gegoten moet liggen. Vorig jaar was hij voor het eerst in 6 deelnames eindelijk een smaakmaker en eindigde hij 4e. Met Stefan Küng en Nils Politt deelt de Deen deze klas met nog 2 tempobeulen. Küng kwam in de Ronde ten val en switchte meteen richting Roubaix. Politt, in 2019 2e na Philippe Gilbert, stond een week geleden verrassend op het podium in Oudenaarde.

⭐