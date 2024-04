De hel, het vagevuur en de hemel in één: wat u moet weten over de ultieme strijd tegen degradatie

Voor de nummer 2 is er nog een allerlaatste reddingsboei, via een barragewedstrijd (heen en terug) tegen de winnaar van de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League.

"Het is normaal dat je twijfelt wanneer je alles verliest in de laatste match", aldus de trainer vrijdag in zijn vooruitblik op de play-offs. "Mentaal is het moeilijk te accepteren en de groep stelt zich veel vragen. Maar als iedereen zijn werk doet en onze situatie accepteert, hebben we alle kwaliteiten om te slagen."

Waar eindigt de remonte van KV Kortrijk (24 punten)?

De West-Vlamingen waren enkele maanden geleden nog ten dode opgeschreven, maar zetten onder de IJslandse coach Freyr Alexandersson een knappe reeks neer. Op de slotspeeldag stuntte KVK op het veld van Anderlecht, waardoor het niet als laatste aan de play-offs begint.

Op mentaal vlak begint Kortrijk dus misschien wel in de beste gemoedstoestand aan de eindstrijd.

"Maar ik zou verbaasd zijn als iemand nu zou zeggen dat Kortrijk méér favoriet is dan Charleroi", tempert Alexandersson. "Maar in voetbal is alles mogelijk. Ik ben in ieder geval al blij dat we in de huidige situatie zitten, die is al veel gunstiger dan toen we in januari van start gingen."