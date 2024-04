Red Dragon en kapitein Jolan Cox blijft Maaseik langer trouw: "Hij belichaamt onze vechtlust"

Jolan Cox zal voor langere tijd de clubkleuren van volleybalploeg Maaseik verdedigen, zo maakten de Limburgers donderdagavond bekend. Het wordt in totaal het zevende seizoen van de 32-jarige Red Dragon bij Maaseik, weliswaar verspreid over twee periodes.

Jolan Cox zal volgend jaar zijn zevende seizoen afwerken bij Maaseik", aldus de club in een statement. "Onze kapitein blijft trouw aan de club en zal zijn vijfde opeenvolgende seizoen voor Maaseik spelen. De Antwerpenaar belichaamt de veerkracht, het leiderschap en de vechtlust van ons team."

Cox begon zijn volleybalcarrière bij Zoersel, Puurs en Menen, alvorens hij in 2015 de stap waagde naar Topvolley Callant Antwerpen. Daar bleef hij in totaal twee seizoenen, tot Maaseik op de deur kwam kloppen.

De Red Dragon verliet de Limburgers in 2019 na twee seizoenen met twee landstitels op zak. De opposite trok naar het Franse Nice, maar dat werd geen succes. In april 2020 keerde hij alweer terug naar Maaseik, met wie hij woensdagavond als kapitein opnieuw de finale van de Champion Play-off haalde in de Lotto Volley League. Daarin is regerend landskampioen Roeselare opnieuw de tegenstander.

"De reis van Cox bij Maaseik is buitengewoon. Hij erfde eerst de aanvoerdersband en toonde nadien ook een ongeëvenaarde assertiviteit op het veld. Met al twee landstitels op zak verwachten we van hem nog grotere prestaties in zijn zevende seizoen."