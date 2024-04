Maaseik en Roeselare geven nog wat gas bij en zijn zeker van klassieke finale, Aalst veert recht in play-offs

We krijgen een eindstrijd tussen Maaseik en Roeselare in de Belgische volleybalcompetitie. Beide ploegen walsten vanavond over hun tegenstander. De Limburgers namen het laatste sprankeltje finalehoop weg van Haasrode Leuven, de landskampioen klopte het blessuregeplaagde Menen makkelijk. Aalst veerde dan weer recht na 0 op 12.