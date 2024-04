Feyenoord betaalt miljoenen voor Anis Hadj-Moussa van Patro Eisden: "Mijlpaal voor club"

Hadj-Moussa kwam vorige zomer transfervrij over naar Patro Eisden Maasmechelen van eerstenationaler Olympic Charleroi. Bij het pas gepromoveerde team van coach Stijn Stijnen was hij in 16 competitieduels goed voor 1 goal en 2 assists. Hij zorgde er mee voor dat de Limburgse club bovenaan in de subtop meedraait.



Zijn prestaties maakten indruk en de rechtsbuiten wou ook hogerop, op 1 februari trok hij op huurbasis naar Vitesse, staartploeg in Nederland. Daar scoorde hij in 9 duels 2 keer en leverde hij 2 assists. Vorige maand debuteerde Hadj-Moussa voor de Algerijnse nationale ploeg.



En daar stopt zijn succesverhaal niet. Vandaag bereikte Patro Eisden een akkoord met de Nederlandse kampioen Feyenoord. "Voor een recordbedrag", meldt coach Stijn Stijnen. Hij noemt geen prijs, maar in de Nederlandse media gaat 3,5 miljoen euro rond.



"We zijn trots dat we een speler kunnen afleveren aan een van de beste clubs van Nederland", looft Stijnen. "Deze transfer is een niet te onderschatten hoogtepunt - een mijlpaal!- in de geschiedenis van onze club."



Hadj-Moussa ondertekent in Rotterdam een contract van 5 seizoenen. Hij gaat er in juni aan de slag. In zijn jeugd speelde hij in Frankrijk, Olympic Charleroi plukte hem weg bij RC Lens B.