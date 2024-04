Vorig jaar Brecels tegenstander in WK-finale, nu denkt Mark Selby aan stoppen: "Hiervoor trainen, is zinloos"

De overtreffende trap van teleurstelling.

Mark Selby knokte nog om een comeback tegen landgenoot Gary Wilson te bewerkstelligen, maar alsnog moest hij zijn koffers pakken na de eerste ronde van het Tour Championship in Manchester: 10-8.

Een nieuwe tik dit seizoen voor de viervoudige wereldkampioen, die vaker onder zijn niveau blijft dan hem lief is.

"Van start tot finish was het een zielige vertoning", is Selby niet mals voor zijn prestatie. "Ik heb geprobeerd me in de wedstrijd te knokken, maar het was verschrikkelijk."

"Als ik zo blijf spelen, hou ik er beter mee op. Als het op het WK niet beter gaat, zal dat mijn laatste toernooi geweest zijn."