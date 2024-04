Wat nu voor Van der Poel? Via Spanje naar Roubaix, maar hij lonkt ook al naar Luik: "Ik probeer het graag"

Met zijn 3e eindzege in de Ronde van Vlaanderen staan er intussen al 5 monumenten op het palmares van Mathieu van der Poel. En daar kunnen er dit voorjaar nog 2 bijkomen. "Maar de Ronde van Vlaanderen is wel de koers die me het allerbeste ligt", zegt de wereldkampioen.

Helemaal leeggereden was hij zondagmiddag, toen hij voor de 3e keer in zijn carrière als eerste over de streep kwam in de Ronde van Vlaanderen. "De lastigste die ik ooit gereden heb", vertelde Mathieu van der Poel na de koers in de Sporza-studio.

Lastig of niet, het palmares van de Nederlander in Vlaanderens Mooiste sinds 2019 is wel verbluffend: 4e, 1e, 2e, 1e, 2e en 1e.

"Ik denk dat dit wel de koers is die met het allerbeste ligt, ja. En als je ergens graag koerst, dan speelt dat ook wel mee."

Met zijn derde zege in de Ronde van Vlaanderen telt Van der Poel nu al 5 monumenten, nadat hij vorig jaar ook Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix gewonnen had. Daar kunnen er dit voorjaar nog 2 bijkomen, met volgende week Roubaix en op 21 april (wellicht) ook nog Luik-Bastenaken-Luik.