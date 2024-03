Cambridge domineert legendarische Boat Race op de Theems zowel bij de mannen als de vrouwen

Britser dan The Boat Race wordt het niet: al meer dan 150 jaar roeien de boten van topuniversiteiten Cambridge en Oxford tegen elkaar op hetzelfde 6,8 kilometer lange stuk over de Thames. Een spreekwoordelijke zeeslag, maar ook een prestigeslag.

De vrouwen van Cambridge gaven het goeie voorbeeld. De acht van Oxford had nochtans het hoogste woord in het begin, maar Cambridge had zijn wedstrijd beter ingedeeld en denderde er in het tweede deel ongenadig voorbij.



Voor Cambridge is het al de 7e keer op een rij dat ze de concurrenten uit Oxford op hun donder geven.



Ook bij de mannen kregen we dezelfde winnaar als vorig jaar, al was het wedstrijdverhaal hier wel anders. Cambridge had op een gegeven moment een voorsprong van meer dan 10 seconden.



Maar toen een van de roeiers bij Cambridge, Matt Edge, op instorten stond, was de cohesie plots weg en naderde Oxford met bijna elke slag. Toch was de inhaalrace te laat ingezet en won Cambridge nog met een comfortabele voorsprong.



Het is de 5e zege in 6e edities voor Cambridge, dat de totaalstand na 169 edities op 87-81 brengt (in 1877 was er een gelijke stand en dus geen winnaar).