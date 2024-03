Oude bekende Sergej Serebrennikov stelt EK-opponent Oekraïne voor: "Jong potentieel en beste coach"

wo 27 maart 2024 17:19

Oekraïne is komende zomer de derde tegenstander van de Rode Duivels op het EK in Duitsland. Gisteren won het de play-offfinale van IJsland met 2-1. Wat mogen we komende zomer verwachten van Oekraïne? Ex-international Sergej Serebrennikov, die voor Club Brugge, Charleroi en Cercle Brugge voetbalde, geeft de antwoorden.

Hoe bracht Oekraïne het ervan af in de play-offs?

Bij wie doet de naam Serebrennikov een belletje rinkelen? We bellen hem op de luchthaven. Sinds 2015 werkt hij als spelersmakelaar en gaan de zaken goed.



Rond de eeuwwisseling plukte Club Brugge hem weg bij Dinamo Moskou. Hij zou in ons land blijven plakken met passages bij Charleroi, Cercle en tweedeklasser KSV Roeselare. Daar werd hij ook coach. Tot hij aan de andere kant ging staan en erkend FIFA-voetbalmakelaar werd.



"Het was niet 1 finale, maar 2", opende de 12-voudige Oekraïense international. "Vorige week in de halve finale in Bosnië kenden we een vrij moeilijke match tegen een goed verdedigend team. Pas in het slot konden we een achterstand ombuigen." Pas in de slotminuten zorgde Jaremtsjoek (ex-Gent, ex-Club) toen met een goal en assist voor de 2-1.



"Gisteren tegen IJsland speelden we een veel betere match. Maar jammer genoeg kwamen we 0-1 achter door een fraaie goal. En over 1 match is het dan spannend. Maar Oekraïne speelde met een mix van jonge en ervaren spelers goed en aantrekkelijk voetbal, dus het was verdiend dat we ons plaatsten."

Oekraïne speelde goed en aanvallend voetbal tegen IJsland. Het was een verdiende kwalificatie. Sergej Serebrennikov

Het zijn penibele tijden voor Oekraïne, dat sinds 2 jaar aangevallen wordt door Rusland. "Veel vreugde is er niet in ons land en voor het volk. Zulke kleine zaken brengen een beetje blijdschap."



"Komende zomer spelen de U17, de U19 en de A-ploeg het EK en de olympische ploeg is in Parijs. Dat is heel wat voor Oekraïne. We zijn natuurlijk een groot land met veel talent. Maar de resultaten volgen niet altijd. De kwalificatie is daarom al belangrijk."

Wat zijn de sterkstes en zwaktes van Oekraïne?

"De spirit", gooit Serebrennikov er zonder aarzelen uit. Meteen gevolgd door de naam van de coach. "Sergej Rebrov is momenteel de beste coach in Oekraïne. Hij haalde resultaten bij verschillende teams."



"Hij was kampioen met Dinamo Kiev, met Ferencvaros in Hongarije en met Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten. En nu doet hij het ook met Oekraïne."



Rebrov speelde 75 keer voor Oekraïne en droeg het shirt van onder meer Tottenham, Fenerbahçe en West Ham. "Hij kwam in een moeilijke situatie aan het roer. Hij creëerde een team met sterke individuele spelers dat speelt als een team. Dat is hun sterkte. Het voetbal kan altijd beter, maar ze zijn op de goede weg."

Er is dus nog ruimte voor verbetering bij de nummer 24 van de FIFA-ranking (België staat 4e). "Ze moeten constanter worden. Ze tonen dat ze goed kunnen voetballen, maar ze moeten dat niveau vasthouden."



"Soms komt het team in moeilijke situaties terecht, maar dan tonen ze wel karakter. Met de ervaring die komt, kunnen we een sterke ploeg hebben."

Het team moet nog constanter worden. Ze kunnen goed voetballen, maar ze moeten het niveau vasthouden. Sergej Serebrennikov

Coach Sergej Rebrov

Wie zijn de sleutelspelers?

Serebrennikov somt een paar namen op: "Moedryk van Chelsea, Soedakov van Sjachtar is een van de grootste talenten, Tsychankov doet het heel goed bij Girona, net als Dovbyk bij dezelfde Spaanse ploeg."



"Er is Jaremtsjoek en centrale verdediger Zabarnji van Bournemouth in Engeland."



"Er steken niet 1 of 2 spelers bovenuit. Dit is een van de beste selecties van de voorbije jaren, maar de groep moet nog groeien. Dan ligt er een mooie toekomst voor hen weggelegd."

Gevraagd naar het geheime wapen van Oekraïne komende zomer noemt Serebrennikov geen nieuwe naam. "Het hoeft niet geheim te zijn. Als onze jonge spelers met veel potentie - ik denk aan Moedryk en Soedakov - in Duitsland op hun best kunnen zijn, is dat onze grootse troef."



Moedryk maakte gisteren alvast de goal van de kwalificatie.

Moedryk maakt de winning goal tegen IJsland.

Wat is het belang van "Belgen" Malinovski en Jaremtsjoek?

De Belgische voetballiefhebber zal zeker de namen van Roeslan Malinovski en Roman Jaremtsjoek herkend hebben in de basiself. De eerste speelde in 2019 kampioen met Genk en is nu bij Genoa, de tweede stond in de spits in Gent en Brugge en is nu bij Valencia actief.



"Malinovski is een ervaren rot. Hij speelt altijd zijn match en is altijd op niveau. Hij kan fantastische matchen spelen, maar ook als hij minder uit de verf komt, is hij van belang. Hij is een van de spelers die kan beslissen hoe het team speelt, hij kan ook kalmte brengen."



"Jaremtsjoek kende de voorbije 2 jaar ups en downs, maar hij was superbelangrijk in deze play-offs. Tegen Bosnië was hij goed voor een goal en een assist en ook tegen IJsland toonde hij zijn kwaliteiten."



Op 26 juni in Stuttgart spelen Oekraïne en België tegen elkaar in de laatste wedstrijd van hun EK-groep.