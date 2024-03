Late goal van Moedryk brengt Oekraïne naar Euro 2024 en duel met de Rode Duivels

Oekraïne heeft zich voor de vierde opeenvolgende keer geplaatst voor het EK voetbal. Het boog in de play-off-match tegen IJsland een achterstand nog om in een nipte zege: 2-1. Op Euro 2024 is het een tegenstander van de Rode Duivels.

Net wanneer IJsland aan meer dan verdedigen dacht, sloeg Oekraïne in de slotfase toch nog toe. Moedryk (Chelsea) stond vrij aan de rand van de zestien en trapte Oekraïne naar het EK. De vreugde bij de spelers en de fans van Oekraïne was groot.

Oekraïne vond pas na de rust een gaatje in de IJslandse vesting, niet toevallig op een counter. Tsyhankov dribbelde naar binnen en maakte gelijk met een droog schot in de benedenhoek.

Gudmundsson, tegen Israël al goed voor een hattrick, liet een knap schot volgen op een leuke pirouette: 0-1. IJsland had zijn beoogde voorsprong beet en kroop nog meer terug in zijn egelstelling.

Het strijdplan van IJsland in Oekraïne was vanaf het eerste fluitsignaal duidelijk: een compact en laag blok en loeren op de tegenaanval. Oekraïne kreeg dan ook het balbezit, maar moest op het halfuur een tik incasseren.

Voor Oekraïne is het de vierde opeenvolgende kwalificatie voor de eindronde van het EK, ook in 2012, 2016 en 2020 was het er al bij. Op Euro 2024 in Duitsland komt Oekraïne terecht in een groep met België, Slovakije en Roemenië.

De kwalificatie is ook een hart onder de riem van alle voetbalfans in Oekraïne. Door de oorlog met Rusland moest het Oekraïense elftal in deze campagne zijn thuiswedstrijden afwerken in Slovakije, Tsjechië, Duitsland en Polen.