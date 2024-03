Historische EK-kwalificatie voor Georgië na strafschoppen, ook Polen pakt nog EK-ticket

di 26 maart 2024 23:48

Georgië einde (pen.) 0 4 - 0 2 Griekenland 7' - Geel - George Baldock 36' - Geel - Pantelis Hatzidiakos 43' - Geel - Budu Zivzivadze 45' - Geel - Konstantinos Mavropanos 45+4' - Rood - Giorgi Loria 51' - Geel - Solomon Kverkveliya 61' - Verv. George Baldock door Lazaros Rota 62' - Verv. Dimitrios Pelkas door Giannis Konstantelias 68' - Verv. Dimitrios Kourbelis door Manolis Siopis 75' - Verv. Budu Zivzivadze door Georges Mikautadze 87' - Verv. Levan Shengelia door Giorgi Tsitaishvili 90+1' - Geel - Giannis Konstantelias 90+4' - Geel - Lazaros Rota 92' - Verv. Fotis Ioannidis door Georgios Giakoumakis 100' - Verv. Petros Mantalos door Andreas Bouchalakis 105' - Verv. Giorgi Chakvetadze door Zuriko Davitashvili 107' - Verv. Pantelis Hatzidiakos door Panagiotis Retsos 110' - Verv. Chvitsja Kvaratschelia door Giorgi Kvilitaia EK-kwalificatie - speeldag 1 - 26/03/24 - 18:00

Georgië heeft voor het eerst de eindronde van een groot toernooi bereikt sinds de onafhankelijkheid van het land in 1990. In de finale van play-offpad C versloeg de thuisploeg in hoofdstad Tbilisi Griekenland bij de strafschoppen met 4-2. Na 120 minuten stond het nog 0-0. Ook Polen had strafschoppen nodig om zich als laatste voor het EK te plaatsen.

Georgië had in de halve finale een paar dagen geleden Luxemburg opzijgezet met 2-0 en kreeg voor eigen volk de kans om een eerste EK-ticket te bemachtigen.



Bij Georgië kreeg Kvaratschelia zijn basisplaats terug - die hij geschorst moest inleveren tegen Luxemburg - ten koste van Mikautadze, ex-Seraing.



De eerste helft was een gevecht om het middenveld. Georgië was enkel gevaarlijk met een vrijschop van Tsjakvetadze (ex-AA Gent) op het eind. Na de rust waren de Grieken wat actiever, maar weinig dreigend. Omdat de Georgiërs uitstekend verdedigend en aanvallend afwezig waren, waren de verlengingen onvermijdelijk.



Griekenland, dat in de halve finale Kazachstan met 5-0 verpletterde, was in de eerste verlenging dicht bij een doelpunt, maar Mavrapanos kopte op de lat.



In de penaltyserie miste Mikautadze (ex-Seraing), maar voor Griekenland volgden Bakasetas en Giakoumakis zijn voorbeeld.



De vreugde bij Georgië, dat gecoacht wordt door de Fransman Willy Sagnol (ex-Bayern München), was meer dan groot. Overal werd uitbundig gevierd, ook door de spelers in de perszaal.

Polen verovert laatste EK-ticket